Discuții ale Ursulei von der Leyen cu Macron și Starmer. Cei trei și-au reevaluat contactele în SUA înainte de negocieri

"Am discutat despre sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, atât financiar, cât şi militar", a asigurat von der Leyen. "Am făcut un bilanţ al contactelor noastre cu partenerii noştri americani şi am discutat despre proiecte pentru apărarea şi securitatea continentului nostru", a adăugat şeful executivului european.

Preşedintele francez şi premierul britanic urmează să se deplaseze la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele zile, Emmanuel Macron luni, iar Keir Starmer joi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit Downing Street, Keir Starmer şi Ursula von der Leyen au insistat asupra "necesităţii de a asigura o pace justă şi durabilă" în Ucraina, în cursul unei convorbiri desfăşurate sâmbătă.

"Este în interesul Regatului Unit şi al SUA să sprijine Ucraina cu garanţii de securitate", a scris şeful guvernului britanic într-un articol de opinie publicat de săptămânalul britanic The Sun care l-a publicat online sâmbătă seară.

Luând cuvântul duminică la conferinţa Partidului Laburist din Scoţia, la Glasgow, Starmer a subliniat că "nimeni nu vrea ca vărsarea de sânge să continue, cu atât mai mult ucrainenii".

"Am văzut direct devastarea provocată de (preşedintele Rusiei Vladimir) Putin. Reţineţi ce spun - ceea ce am văzut doar mă face mai hotărât să susţin Ucraina", a adăugat Starmer.

Europenii se tem că preşedintele american va pune capăt războiului lansat de Rusia pe 24 februarie 2022 în condiţii favorabile Moscovei şi fără a oferi garanţii de securitate Kievului. Ei cer - până acum în zadar - un loc la masa negocierilor, mai notează AFP.

