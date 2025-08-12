Discul lui Sabu – artefactul egiptean de 5.000 de ani care încă îi derutează pe arheologi

Descoperit în 1936 în mormântul unui demnitar egiptean din necropola Saqqara, Discul lui Sabu – o piesă sculptată delicat în piatră, cu o formă neobișnuită – continuă să stârnească ipoteze fascinante, de la obiect ritualic la invenție tehnologică avansată.

O sculptură delicată din piatră, veche de peste cinci milenii, descoperită în 1936 în mormântul lui Sabu, un înalt oficial egiptean din perioada Primei Dinastii (3100 - 2900 î.Hr.), rămâne unul dintre cele mai enigmatice artefacte expuse la Muzeul Egiptean din Cairo, potrivit Live Science.

Cunoscut sub numele de Discul lui Sabu, artefactul a fost găsit în mormântul rectangular cu pereți înclinați și acoperiș drept, excavat de arheologul britanic Walter Emery. Camera mortuară fusese jefuită, însă scheletul lui Sabu era încă în sarcofagul de lemn, înconjurat de vase din piatră și lut, unelte din cremene și bronz, rămășițele a doi bivoli și un vas de piatră cu un design unic, relatează Agerpres.

Emery a descris piesa ca pe „un vas ornamental trilobat”, cu diametrul de 61 cm și înălțimea de 10 cm, sculptat în aleurolit — o rocă sedimentară fragilă. Spre deosebire de vasele largi obișnuite în acea epocă, acesta are trei aripi subțiri și curbate, ceea ce îi conferă aspectul unui volan, al unei elice sau al unui capac de roată.

Teorii despre originea sa

Forma sa neobișnuită a dat naștere unor teorii variate: de la componentă de turbină de apă sau piesă de motor extraterestru, până la instrument pentru fabricarea berii. Inginerul britanic William Kay a propus chiar că ar fi fost „un opaiț cu trei brațe folosit în scopuri rituale”, argumentând că poziția centrală lângă sicriu sugerează o funcție ceremonială.

La centrul de cercetare Airbus, replici ale discului realizate prin imprimare 3D au demonstrat proprietăți aerodinamice și capacitatea de a plana ca un disc zburător, însă specialiștii au exclus utilizarea sa ca elice, din cauza simetriei sale.

Majoritatea istoricilor înclină spre ipoteza că vasul avea o funcție similară altor recipiente plate din acea perioadă — depozitarea alimentelor sau uleiului. Totuși, fragilitatea materialului indică mai degrabă un rol simbolic, ca ofrandă pentru viața de apoi.

Deși studiile continuă, Discul lui Sabu rămâne parte din seria de mistere ale Egiptului antic, alimentând fascinația celor pasionați de civilizațiile vechi.

