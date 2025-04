Diplomație pe muchie de cuțit. SUA și Iranul reiau negocierile privind dosarul nuclear

Iranul și Statele Unite au convenit să continue săptămâna viitoare negocierile privind programul nuclear iranian, a anunțat sâmbătă televiziunea de stat iraniană, la finalul celei de-a doua runde de discuții desfășurate la Roma. Cele două părți rămân angajate într-un dialog indirect, desfășurat prin medierea unui oficial din Oman, la o săptămână după prima rundă de discuții găzduită la Muscat, considerată constructivă de ambele tabere.

Negociatorul-șef iranian, Abbas Araqchi, și trimisul președintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, nu au purtat discuții directe, dar au avut un scurt contact la finalul primei runde. Potrivit oficialilor iranieni, legătura între cele două delegații a fost asigurată de reprezentantul Omanului. De altfel, nu au mai existat discuții directe între Teheran și Washington din 2015, pe vremea administrației Obama.

Înainte de discuțiile de la Roma, Araqchi s-a întâlnit cu ministrul italian de externe, căruia i-a reafirmat angajamentul Iranului față de diplomație. „Este esențial ca toți actorii implicați să profite de această oportunitate pentru a ajunge la un acord nuclear rezonabil și logic”, a declarat el, subliniind că orice înțelegere trebuie să respecte drepturile legitime ale Iranului și să conducă la ridicarea sancțiunilor „nedrepte”, în timp ce abordează îngrijorările legate de activitatea nucleară a Teheranului.

La Moscova, cu o zi înainte, Araqchi a declarat că Iranul consideră posibilă o înțelegere cu SUA, atâta timp cât Washingtonul adoptă o abordare realistă.

„Roma devine capitala păcii și dialogului”, a scris pe platforma X ministrul italian de externe, Antonio Tajani. Acesta l-a încurajat pe Araqchi „să urmeze calea negocierii împotriva armelor nucleare”, exprimând speranța că toate părțile vor ajunge la o soluție pozitivă pentru regiunea Orientului Mijlociu.

Totuși, Teheranul a temperat așteptările privind o încheiere rapidă a negocierilor, după ce unele voci din Iran au sugerat că ridicarea sancțiunilor ar putea fi iminentă. Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat recent că este „nici excesiv de optimist, nici pesimist”.

Între timp, președintele Trump a reafirmat vineri poziția fermă a SUA: „Vreau să opresc Iranul, pur și simplu, din a avea o armă nucleară. Nu pot avea o armă nucleară. Vreau ca Iranul să fie o țară grozavă, prosperă și minunată.”

În paralel, Israelul nu a exclus o posibilă acțiune militară împotriva instalațiilor nucleare iraniene în lunile următoare, potrivit unui oficial israelian și altor surse apropiate dosarului. Trump, care a retras SUA din acordul nuclear din 2015 și a reimpus sancțiuni dure asupra Teheranului în 2018, a relansat recent campania de „presiune maximă” asupra Iranului.

Washingtonul cere oprirea îmbogățirii uraniului la niveluri înalte, pe care le consideră menite să conducă la fabricarea unei arme nucleare. Iranul insistă că programul său nuclear are scopuri pașnice și este dispus să accepte anumite limitări, dar solicită garanții solide că SUA nu vor renunța din nou la un eventual acord.

De la începutul lui 2019, Iranul a depășit cu mult limitele stabilite în acordul din 2015 privind îmbogățirea uraniului, acumulând stocuri considerate excesive pentru un program energetic civil.

Un oficial iranian de rang înalt, sub protecția anonimatului, a declarat că Teheranul are câteva linii roșii clare: nu va accepta dezmembrarea centrifugelor, oprirea completă a îmbogățirii sau reducerea stocurilor sub nivelurile stabilite în 2015. De asemenea, Iranul refuză orice negociere privind capacitățile sale de apărare, inclusiv programul de rachete balistice.

Rusia, parte a acordului nuclear din 2015, s-a declarat dispusă să medieze și să joace „orice rol util” pentru avansarea discuțiilor dintre Teheran și Washington.

