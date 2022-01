El are cea mai mare canisă din lume de câini ciobănești românești mioritic. A reușit reomologarea națională și omologarea internațională a raselor de câini ciobănești românești mioritic și carpatin, a prezentat mioriticul pentru prima oară în chinologia națională, europeană și mondiala la un campionat canin european și la unul mondial.

„Câine de rasă versus câine de „rasă”? Aceasta este o dilemă universală a tuturor iubitorilor de câini din lume. Pentru a putea găsi însă răspunsuri, trebuie să știm câteva lucruri pe care vi le voi explica în rândurile de mai jos.

Câinele de rasă are un pedigree în mod obligatoriu. Costă mai mult decât preopinentul lui, câinele de „rasă”. Poate participa, din oficiu, în baza pedigree-ului său la concursuri și selecții canine. În urma unor arbitraje și susținerea unor probe și evaluări medicale, poate obține sau nu dreptul de reproducție denumit în termeni chinologici drept de reproducție.

Cu cât are un palmares mai bogat, cu atât prețul montelor (împerecherilor) lui și al puilor lui este mai mare. Existența pedigree-ului și a unor campioni în genealogia lui nu garantează cu nimic încadrarea în standardul rasei, obținerea dreptului de montă și câștigarea vreunei competiții. Reprezintă baza globală de efective a unei rase canine pe care se bazează chinologia.

Este supus controalelor chinologice și medicale în scopul păstrării purități, calităților și competitivității rasei și al evitării transmiterii genetice a unor defecte considerate grave. În funcție de destinația lui, a fost introdus în anumite categorii grupate astfel: câini ciobănești, de vânătoare, utilități, de companie etc.

Conform legislației actuale din România, deținerea lui trebuie să îndeplinească niște condiții precum: să dețină pedigree, să fie vaccinat antirabic la zi, să fie înregistrat la poliție pentru cel ce aparține raselor periculoase, să fie castrat în cazul prevăzut de lege pentru anumite rase considerate foarte periculoase.

În schimb, câinele de „rasă” este cel care nu are pedigree și nu poate obține unul, deși a fost arbitrat deoarece nu întrunește calitățile minime prevăzute de către standardul rasei. Este uzual denumit și corcitură, maidanez, metis, etc. Este câinele cel mai oferit la vânzare pe anunțurile de profil. Are un preț mai scăzut decât cel cu pedigree. Este personajul central al celor mai multe povești cu câini din epoca modernă și „actorul” cel mai des întâlnit în filmele cu câini”, a explicat pilotul Cezar Osiceanu.

