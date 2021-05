”Dieta” Paulei Seling: Nu există om care să aibă deficit de proteine!

”Am renunțat la a mânca, în urmă cu zece ani, carne”, a zis Paula Seling, iar întrebată de unde își ia proteinele, artista a spus: ”proteina se află în toate plantele, în plantele cu frunze verzi, în cantități foarte mari. În lumea aceasta, nu există om care să aibă deficit de proteine, ci oameni care au deficit de vitamine. Proteinele se iau din fasole, năut, linte, spanac, semințe, chiar și cartofi. Toate legumele conțin și proteine. Elefanții sunt uriași și se hrănesc cu iarbă. Sunt o grămadă de mamifere foarte grele care se hrănesc cu iarbă”.

De asemenea, artista a zis, într-un interviu cu părintele Vasile Ioana, că a renunțat la cafea și, în locul acesteia, preferă ceaiul verde cu miere.

Cine este Paula Seling

”La şase ani începeam să studiez pianul la Şcoala de Arte din Baia Mare cu doamna profesoară Tilca Mariana. A fost decizia părinţilor mei de a urma o şcoală de muzică. Îmi amintesc că mi-a fost destul de greu să stau în casă să studiez în timp ce ceilalţi copii se jucau în curtea blocului, dar a meritat. La 10 ani am început să cânt în corul şcolii şi în scurt timp am devenit solistă. Şi astăzi sunt foarte mândră de asta. A urmat o perioadă de concursuri interjudeţene şi naţionale de pian, festivaluri şi concursuri de muzică corală, timp în care am dobândit ceva experienţă şi încredere în mine în urma unor reușite.

LA 15 ANI M-AM ÎNSCRIS LA ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE

Anii au trecut destul de repede şi pe la 15 ani m-am înscris la Şcoala Populară de Arte, unde i-am avut ca îndrumători pe regretatul domn profesor Bertok şi pe doamna profesoară Mateşan. Am intrat în trupa Enders ca şi instrumentist la clape şi aşa am început să merg la “festivaluri pentru copii şi tineret” Îmi amintesc şi acum călătoriile cu trenul, înghesuiala de la clasa a II-a , când aţipeam pe coridoare şi emoţiile din culise. Repetam ore în şir şi ni se părea că noi şi Mezzoforte eram cei mai tari din zonă. Asta şi pentru că mai câştigasem câte ceva pe unde mergeam: premiul pentru cei mai buni instrumentişti la “Steaua de Cristal” din Botoşani, “Ursuleţul de Aur” Baia Mare şi locul I la Festivalul “Armonia” din Bucureşti, unde i-am cunoscut pe cei de la Fundaţia Culturală Phoenix şi pe Paul Nancă. Toate acestea se întamplau prin 1995. După care nu, trupa nu s-a destrămat pentru că solista a plecat să se lanseze singură (eu nici măcar nu eram solistă principală), ci pentru că majoritatea colegilor terminaseră liceul şi intraseră la facultate, lucru care mi s-a întâmplat şi mie, la un moment dat. Până atunci însă am pornit singură la drum şi am mai avut câteva realizări. In 1996 am câştigat trofeul “Aurelian Andreescu” sub îndrumarea atentă a doamnei Anda Popp. Tot în acel an am apărut pe scena Cerbului de Aur, prima oara făcând voci de spate împreună cu Narcisa Suciu, în recitalul susţinut de Mircea Rusu. În cadrul acestui spectacol am fost invitată să interpretez singură o piesă (“When the winter comes”). Îmi amintesc şi acum cât de tare îmi tremurau picioarele şi cât de greu ţineam microfonul în mână. Debutul meu pe această scenă era să fie “glorios” căci m-am împiedicat de cabluri şi aproape că m-am întins pe scenă. Fără să fie parte din coregrafie.

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ VOCE FEMININĂ

Anul 2001 mi-a adus şi un premiu foarte important pentru că mi-a arătat că muzica şi drumul pe care le alesesem erau “cele bune” – Premiul pentru cea mai bună voce feminină la Premiile Industriei Muzicale Româneşti 2001. În anul acela am avut ocazia să colaborez cu una dintre cele mai bune regizoare din România – Andreea Păduraru, la videoclipul piesei “Serile verii” ( de pe albumul “Ştii ce înseamnă” ). Poate că vă mai amintiţi, era un clip filmat în totalitate sub apă. Ei bine, acest clip mi-a adus premiul pentru cel mai bun artist într-un videoclip, iar Andreei premiul pentru cel mai bun videoclip la MTV Music Awards România 2002”, a spus Paula Seling.