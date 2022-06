Diana Tache, breaking news în direct despre războiul româno-român: Ce se pregătește pentru august

"Am înţeles că în luna august se pune la cale o şedinţă extraordinară - pentru că ştim că Parlamentul este în vacanţă - în vederea modificării Legilor Justiției. Domnul Predoiu are experiența schimbării Codurilor, că ştiţi că domnia sa s-a ocupat data trecută. Înţeleg că în luna august se va întâmpla o chestiune de genul acesta, astfel încât să vină şi schimbarea Legilor Justiţiei, schimbarea Codurilor şi tot ce înseamnă pregătirea pentru această a doua etapă a războiului româno-român. Este o ştire pe care am primit-o din nişte surse destul de autorizate, că nu ne jucăm cu informaţiile, mai ales că am mai rămas puţini jurnalişti care facem diferenţa între bârfă şi informaţie", a spus Diana Tache, în emisiunea Miercurea Neagră, de la DCNews TV.

Legile Justiției și Codurilor penale, trimise Comisiei Europene

În luna aprilie, proiectele Legilor Justiției și ale Codurilor penale au fost trimise Comisiei Europene, spre consultare, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

Conform unui comunicat al MJ, proiectele Legilor Justiției au fost puse în dezbatere în septembrie 2020 și au parcurs o dezbatere publică de mai multe luni de zile, încheiată în primăvara anului 2021. Promovate inițial de Ministerul Justiției spre avizarea CSM în 2021, aprobarea de către Guvern și, ulterior, adoptarea de către Parlament, procesul a rămas nefinalizat la mijlocul anului 2021.

Ministerul Justiției anunța atunci că a reluat procesul de promovare în decembrie 2021, integrând unele propuneri și soluții primite în dezbaterea publică care a avut loc pe parcursul anului 2021 și finalizând proiectele, inclusiv versiunile în limba engleză, la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2022, ținând cont și de recentele decizii ale CJUE.

"Proiectele au făcut obiectul discuțiilor dintre delegația Comisiei Europene privind evaluarea PNRR, precum și delegația Comisiei Europene din cadrul mecanismului , pe de o parte, și delegația Ministerului Justiției, condusă de ministrul Justiției, în două sesiuni de lucru care au avut loc la începutul lunii aprilie”, se arată în comunicat.

Termenul pentru intrarea în vigoare a modificării Legilo Justiției și Codurilor penale

În ceea ce privește procesul de dezbatere publică asupra legilor de modificare a Codului penal, respectiv a Codului de procedură penală, acesta s-a încheiat în cursul anului 2021, fără ca proiectele să mai fie promovate în Guvern și, ulterior, în Parlament. La fel ca în cazul legilor Justiției, în anul 2022, Ministerul Justiției a reluat și finalizat procedurile necesare pentru promovarea proiectelor, potrivit Mediafax.

"Definitivarea proiectelor noilor legi ale Justiţiei, precum şi a proiectelor de modificare a Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală reprezintă un obiectiv prioritar în cadrul Programului de Guvernare și, în același timp, un obiectiv al MCV pe Justiție, prevăzut și în cadrul PNRR. Termenul asumat de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru intrarea în vigoare a modificărilor la legile Justiției este 30 iunie 2023, iar în cazul Codurilor penale, 31 decembrie 2022”, a transmis Ministerul Justiției.

