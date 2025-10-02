Dezastrul găsit de ministrul Rogobete la Spitalul Sf. Maria din Iași. Nimeni nu știe cum a fost angajată șefa ATI

În anul 2024, a mai existat un control la Spitalul de copii ”Sf. Maria” din Iași, care a lăsat o serie de măsuri ce trebuiau a fi luate de spital. ”La mai bine de un an distanță, nici măcar una din măsurile lăsate de Corpul de Control spitalului nu au fost îndeplinite” așa a început ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la rându-i medic de ATI, conferința de astăzi, în care a anunțat că trimite raportul la Parchet.

Cum au fost numiți șefa ATI și epidemiologul în funcție?

Ministrul s-a referit și la numirea șefei ATI din acest spital. ”Medicul interimar, șef de secție ATI, nu este cadru universitar (n.r. cum prevede legea). Nu s-a putut face dovada cu privire la modul în care a fost numită și-n baza căror prevederi legale - ele sigur, neexistând” a spus ministrul Sănătății, care s-a referit și la medicul epidemiolog: ”De asemenea, nu au fost prezentate documente privind susținerea vreunui examen de promovare în funcția de coordonator al Serviciului de supraveghere și prevenire a infecțiilor asociate activității medicale din cadrul unității sanitare”.

Aviz emis ilegal, acuză ministrul Sănătății

Mai mult, în cadrul conferinței, Alexandru Rogobete a spus clar și direct: ”Avizul de funcționare pentru această unitate sanitară a fost ilegal. În unitatea de Terapie Intensivă, nu există chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, pentru dezinfecția și spălarea mâinilor personalului medical. Modul în care a fost dat avizul, sub presiunea cui - dacă a existat o presiune și de ce nimeni din conducerea spitalului sau din interiorul unității sanitare sau secției nu s-a sesizat până în acest momentul acestui control… Parchetul va aduce aceste răspunsuri. Raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătății și Raportul Inspecției Sanitare de Stat vor fi transmise către Parchetul General pentru verificări suplimentare”.

Echipamente medicale expirate și depozitate pe pervaz

Ministrul Sănătății a mai precizat că nu au fost respectate normele de amplasare a paturilor în saloane, referindu-se la distanța dintre paturi, respectiv numărul de paturi. De asemenea, după cum a spus oficialul, materialele sanitare de unică folosință erau depozitate necorespunzător. ”La momentul controlului, au fost identificate materiale sanitare de protecție, sterile, depășite ca termen de valabilitate. Există un număr important de echipamente expirate (…). Fac precizarea că, deși discutăm despre echipamente de protecție, data de expirare se referă strict la pierderea calității de material steril. La data controlului, au fost identificate materiale de unică folosință depozitate necorespunzător și anume pe pervazul geamului” a precizat ministrul Rogobete.

”Pe scurt, pentru a explica mult mai simplu: La Terapia Intensivă din acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienți, nu există filtru pentru aparținători, nu există locuri specifice pentru dezinfecția mâinilor, pentru a putea aparținătorul sau personalul medical din afara secției să se poate echipa cu echipamente de protecție, ce au rolul de a limita răspândirea germenilor patogeni” a mai spus ministrul Sănătății.

