Detalii cutremurătoare în cazul crimei de la Arad. Individul care a târât-o cu mașina pe mama copiilor lui a izbucnit în lacrimi după ce a fost prins

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a oferit joi detalii șocante despre cazul tinerei de 28 de ani ucise de fostul iubit. Femeia a fost târâtă cu mașina pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri de către tatăl copiilor ei, inclusiv pe un drum național, cu o viteză de peste 100 km/h, după care a fost abandonată pe marginea DN 79A, între localitățile Chişineu-Criş și Sintea Mare.

Tragedia a avut loc marți seară, în jurul orei 21:30. Bărbatul de 35 de ani s-a dus la locul de muncă al fostei iubite, un bar, unde a avut o ceartă cu aceasta. Potrivit procurorilor, victima a încercat să-l lovească prin geamul portierei, iar el „a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă”.

Mașina a traversat centrul orașului Chişineu-Criş, apoi a accelerat pe DN 79A spre Sintea Mare. „La aproximativ 1,5 km de ieşirea din localitatea Chişineu-Criş, inculpatul a lăsat victima de mână, iar pe fondul epuizării şi din cauza vitezei mari de deplasare, aceasta s-a desprins de autovehicul şi a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe toată suprafaţa corpului, decedând în urma leziunilor suferite”, se precizează în comunicat.

Bărbatul a plâns înainte de a ajunge în faţa magistraţilor

Cadavrul a fost descoperit după aproape patru ore de căutări, la cinci metri de marginea drumului, pe un câmp.

Joi, înainte de a fi dus în fața judecătorilor, bărbatul a izbucnit în lacrimi și a spus că regretă fapta comisă: „Nu judec, nu știu ce am făcut, îmi pare rău. Problema e că nu am gândit. Normal că îmi pare rău”. A mai adăugat că nu s-a gândit la consecințe atunci când a ucis-o pe mama copiilor săi. Cei doi au împreună două fetițe - una de 7 ani, cealaltă de 13 ani.

