”Destabilizări în sistem”. Procurorul general Alex Florența intervine în scandalul pensiilor speciale: E periculos discursul

Magistrații, judecători și procurori, au devenit, în ultimele luni, ținta unui val crescând de critici legate de pensii speciale și salarii. Unele voci politice au comparat privilegiile lor cu situația celorlalte categorii sociale mai vulnerabile, alimentând percepția de inechitate și chiar dispreț în rândul societății. Tensiunea s-a extins la nivel instituțional: legea pensiilor speciale a generat fisuri în coaliția de guvernare, iar mulți magistrați și-au manifestat nemulțumirea printr-o „grevă tacită” - deși statutul le interzice acest lucru - în timp ce Curtea Constituțională a amânat pronunțarea asupra legii adoptate de Guvernul Bolojan.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Alex Florența, instituție care a depus contestația la CCR împotriva noii legi, a abordat tema într-un interviu la România TV.

"Ne-am focusat pe acest subiect pentru a întoarce cumva opinia publică împotriva categoriei profesionale a magistraților"

“Fiecare societate are nevoie, în primul rând, de o justiție puternică, de o justiție corectă, fără doar și poate, și de o justiție care să ofere un serviciu public de calitate. Eu înțeleg îngrijorările și frustrările care apar în mediul public. Important este, în schimb, ca în mediul public să fie explicate cât se poate de corect multe dintre cauzele care generează acele nemulțumiri. Oamenii vor înțelege că, în acele momente, dincolo de aspecte punctuale care țin de magistrați, multe dintre cauze sunt externe lor. Ori, mie mi se pare că fix asta a lipsit în ultima perioadă în spațiul public.

În primul rând, cred că a lipsit o dezbatere așezată, echilibrată, pe aceste subiecte, cu o încercare de a identifica și cauzele, dar mai ales și soluțiile ca justiția din România să funcționeze mai bine, mai rapid, fix ceea ce așteaptă toată lumea. E periculos discursul în care învinovățim magistrații pentru ce se întâmplă. E periculos pentru că multe dintre subiectele apărute în spațiul public au fost și ușor distorsionate, scoase din context, cu exemple exagerate sau maximale, fără a înțelege că mare parte a corpului magistraților nu beneficiază de acele sume de care vorbim. Nu e, în primul rând, despre sume aici sau pensii speciale. E despre nevoia de a înțelege, și aici a fost preocuparea majoră a magistraților și a mea personală, această încercare de dezbatere publică.

În momentul în care vii cu o schimbare a unor paradigme după care funcționează un sistem, cum este această lege, trebuie să ai în vedere faptul că ea trebuie însoțită de un cumul mai mare de măsuri, astfel încât să faci sistemul să funcționeze mai bine pe viitor. Altminteri, există riscul ca doar un aspect punctual, care e implementat, să ducă invariabil la anumite destabilizări în sistem, dar la capătul celălalt al firului, adică cetățeanul, mă tem că efectele pe termen lung nu le va vedea. Atunci, el nici nu va beneficia de soluții reale: scurtarea termenelor de soluționare a cazurilor, o calitate mai bună a motivărilor etc. Problemele care afectează cu adevărat sistemul judiciar au rămas, în pofida nevoilor de dezbatere, pe dinafară. Ne-am focusat pe acest subiect pentru a întoarce cumva opinia publică împotriva categoriei profesionale a magistraților, fără să le oferim o imagine concretă în care oamenii să vadă problemele reale, probleme pe care noi deja le clamăm de ceva ani”, a explicat Alex Florența.