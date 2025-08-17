Descoperire uimitoare despre păuni: Pot emite lasere din penele cozii

Păunii pot emite lasere din penele cozii, au descoperit oamenii de știință.

Oamenii de știință au ajuns la concluzia că penele din coada păunilor sunt capabile să emită fascicule înguste de lumină. O echipă a evidențiat faptul că penele colorate din coadă includ structuri reflectorizante microscopice care pot amplifica lumina într-un fascicul laser.

Cercetători de la Florida Polytechnic University și Youngstown State University au studiat aceste structuri, care pot emite o strălucire foarte diferită după aplicarea unui colorant special pe mai multe zone din coada păunului.

Ei au descoperit că penele pot emite două frecvențe distincte de lumină laser din multiple regiuni ale ochiurilor colorate de pe pene.

Cercetătorii au subliniat că, după colorarea penelor și expunerea lor la o sursă externă de lumină, s-au emis fascicule înguste de lumină laser galben-verde. Studiul a analizat proprietățile luminoase ale ramificațiilor fine ale penelor infuzate cu colorant provenite de la păunul indian (Pavo cristatus).

Cercetătorii au observat că acestea au emis un set foarte bine conservat de lungimi de undă laser, indiferent de zona penelor analizate. Ei au precizat că au fost necesare mai multe cicluri de colorare înainte ca emisia laser să fie vizibilă.

Nu se știe încă cum este generat acest efect laser

„Ochiul unei pene de păun tratat cu colorant emite lumină laser din mai multe regiuni structurale colorate. Chiar și zone unde benzile vizibile de reflexie erau în afara domeniului de acțiune al colorantului au emis lumină laser în anumite cazuri. Cea mai mare intensitate laser, raportată la curba largă de emisie, a fost observată în regiunea de culoare verde”, au declarat cercetătorii.

Autorii nu au putut stabili exact care structuri microscopice generează efectul laser; nu pare să fie vorba de tijele de melanină acoperite cu keratină. Coautorul Nathan Dawson de la Florida Polytechnic University a sugerat că granulele de proteine sau structuri similare din interiorul penelor ar putea funcționa ca o cavitate laser.

Unii experți susțin că studierea luminii laser în biomateriale ar putea ajuta la identificarea unor microstructuri regulate. În medicină, de exemplu, anumite obiecte străine – precum virusuri cu forme geometrice distincte – ar putea fi clasificate și identificate în funcție de capacitatea lor de a genera lumină laser.

Studiul a fost publicat în revista Scientific Reports.

