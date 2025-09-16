Data publicării:

EXCLUSIV  Descântecul pentru deochi și incantațiile pentru depresie. Medicul Astărăstoae: Paradoxal, funcționează. Trebuie stropit de trei ori cu apă neîncepută

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Sanatate

Medicul Vasile Astărăstoae ne oferă informații interesante despre medici și rolul lor în istorie, vorbind atât despre trimișii la curtea domnească, precum și despre vraci, babe vindecătoare și alte ritualuri transmise prin viu grai, care, iată, afirmă medicul, funcționează. 

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae povestește cum, în Țara Românească, între secolele XIV - XVII, majoritatea medicilor proveneau din străinătate. La Curtea Domnească, ei exercitau frecvent și roluri diplomatice. Conform acestuia, ”relațiile Munteniei cu Imperiul Otoman, Veneția, Polonia și Transilvania au favorizat apariția unor medici cu misiuni complexe”. Încrederea acordată lor de către domnitori i-a transformat pe aceștia în agenți diplomatici de prim rang. De exemplu, ”Nicolae Iorga notează că medicii italieni din secolul al XVII-lea activau la curțile domnești nu doar ca medici, ci și ca intermediari în corespondența diplomatică și în relațiile cu Veneția (Iorga, 1919)”. De regulă, medicii angajați de domnii munteni erau italieni, greci sau evrei, notează medicul. La acea vreme, medicina era o știință de prestigiu, iar prezența unui medic străin legitima statutul european al curții. 

”Şerban Papacostea arată că domnitorii români se înconjurau de medici ca semn al apartenenței la o cultură a puterii occidentale” subliniază Vasile Astărăstoae. Medicii italieni erau ”folosiți frecvent ca mesageri sau intermediari în corespondența diplomatică a Veneției, datorită statutului lor privilegiat și libertății în manipularea documentelor (Gazdaru, 1987). În același timp, medici greci sau evrei acționau ca agenți ai Patriarhiei de Constantinopol sau ai Porții. Keith Hitchins confirmă că în contextul unei societăți cu o mortalitate ridicată, medicii străini aveau un rol esențial la curțile domnești (Hitchins, 1992) iar rolul lor diplomatic era inseparabil de cel profesional” mai arată medicul

Izvoarele menționează numeroși doctori străini, cel mai des fără nume, prezenți la curtea domnilor munteni, mai precizează medicul, care citează un ”autor venețian din secolul al XVI-lea afirma: „nici un voievod din Țara Românească nu stă fără doctor italian sau grec, căci aceștia sunt credincioși și pricepuți” (Călători străini, vol. V)”. Observația confirma că prezența medicilor italieni era o constanță a curții domnitorilor munteni. De asemenea, prezența medicilor otomani este atestată mai ales în secolul al XVII-lea: ”Un raport polonez din 1630 menționează că la București se afla un doctor turc, trimis de Poartă pentru a veghea asupra sănătății voievodului (Gazdaru, 1987). Această mărturie arată că medicii otomani erau, de fapt, agenți politici oficiali”, având un rol dublu de a asigura loialitatea domnitorului și supravegheau situația internă din Țara Românească. Iorga nota că erau ochii sultanului. În același secol, în special, la curte apar și medici greci fanarioți, implicați în corespondență diplomatică cu Patriarhia Ecumenică și cu statele vecine (Karaman, 2010). Se poate afirmă că medicii greci făceau parte dintr-o strategie de comunicare între Constantinopol, Veneţia şi Bucureşti. Vezi mai mult pe blogul medicului 

Vracii și babele descântătoare

Medicul Vasile Astărăstoae a abordat subiectul mai sus citat, în interviul acordat DCNews, jurnalistului Val Vâlcu, subliniind că ”școlile de medicină erau la Cracovia, la Constantinopol, la Istanbul și erau școlile de medicină italiene, de mare tradiție, la Padova sau Verona. S-a încercat o școală de medicină în Transilvania, dar a avut o scurtă perioadă de existență. Ce este mai important este că bărbierii abia în secolul al XVII-lea au fost recunoscuți ca făcând parte din profesia medicală, dar asta nu înseamnă că erau desconsiderați”. 

Întrebat de diferența între moașe, vraci, vindecători, medicul a precizat că prin vraci se înțelege medic. ”În tradiția populară, vracul este o persoană misterioasă, respectată, dar și temută, pentru că poate alunga boala din tine, dar și să o aducă, de aceea trebuie să te porți frumos cu el, pentru că poate face și bine, dar și rău” a mai spus medicul. În trecut, ei fiind mai puțini, deserveau mai multe sate. Vorbind despre zilele noastre, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a subliniat că sunt unele tradiții care s-au păstrat până-n zilele noastre: ”Și-n zilele noastre sunt femei care descântă pentru deochi, și-n zilele noastre se spun anumite incantații, mai ales în stările de depresie și care au efect. Paradoxal, au efect”. Dar ce este deochiul? ”Sunt lucruri care, după părerea mea, nu pot fi explicate” consideră medicul, care atenționează că trebuie să fim toleranți. ”Toată istoria științei a fost influențată de cei care nu au crezut în știință” spune el. Ulterior, în cadrul interviului, medicul a spus că sunt două accepțiuni despre descântec: unii spuneau că trebuie spus de trei ori, alții de șapte. ”Dar atenție, ca să funcționeze, trebuie stropit cu apă neîncepută, tot de trei ori, înainte de răsăsitul soarelui, pentru că altfel se diminuează efectul” afirmă el. 

Vezi mai mult în video: 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Care e diferența dintre control medical și consult medical
16 sep 2025, 21:40
Spitalul Speranței pentru copii prinde contur lângă București. HOSPICE construiește cel mai important centru de paliație pediatrică
15 sep 2025, 21:43
"Pericol nevăzut: fierbe tulburelul" - Avertismentul lansat de dr. Tudor Ciuhodaru
15 sep 2025, 18:33
Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic
15 sep 2025, 16:13
Nucile - superalimentul toamnei. Beneficiile uimitoare confirmate de știință
15 sep 2025, 14:08
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
15 sep 2025, 10:25
ParintiSiPitici.ro
11 lucruri pe care profesorii le urăsc în tăcere la părinți: „Ne fac munca mai dificilă zi de zi și afectează și succesul copilului la școală!”
16 sep 2025, 21:39
Câte kilograme ar trebui să ai, de fapt. Formula corectă care îți va plăcea mult. Nu e IMC!
14 sep 2025, 21:01
Investițiile din sănătate, garantate. Ce anunță ministrul Alexandru Rogobete
14 sep 2025, 15:43
Operație la un copil de 1 an la ”Marie Curie”: prima intervenție chirurgicală în România pentru un implant cohlear inteligent
14 sep 2025, 12:49
De ce trebuie să iei vitamina D cu puțin unt sau ulei de măsline. Ai greșit până acum!
13 sep 2025, 10:09
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
12 sep 2025, 21:49
Reformă în adevăratul sens al cuvântului în Sănătate. Rogobete arată cum vor fi evaluați medicii în funcție de criteriile de performanță
12 sep 2025, 19:02
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Diferența dintre cireșe și vișine: care e "ibuprofen natural" și care distruge cancerul de colon
12 sep 2025, 09:11
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
11 sep 2025, 12:52
5 trucuri să scapi de pofta de dulce
11 sep 2025, 11:30
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente noi pe listele compensate
10 sep 2025, 20:12
Ce studii au cei care au organizat controversatul eveniment anti-vaccin de la Brașov. Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Veți fi uimiți!
10 sep 2025, 10:31
HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul
08 sep 2025, 23:48
Medicina de familie urcă în topul preferințelor studenților. O nouă lege intră în vigoare în 6 ani. Drept de liberă practică după facultate
08 sep 2025, 15:06
Reguli de igienă în România de acum 200-300 de ani. Moaşele şi babele vindecătoare le impuneau
07 sep 2025, 18:14
Ministrul Sănătății: Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferinţa de la Braşov. Îl vom trimite la Parchet
07 sep 2025, 14:39
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
07 sep 2025, 09:31
Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor
06 sep 2025, 19:16
Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”
06 sep 2025, 18:22
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
06 sep 2025, 14:14
Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu
06 sep 2025, 12:18
Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA
05 sep 2025, 23:41
Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi
05 sep 2025, 11:00
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump
03 sep 2025, 16:45
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Cele mai noi știri
acum un minut
Donald Trump, vizită în Marea Britanie. Subiectele aflate pe masa de discuții
acum 11 minute
Administrația Trump dă undă verde armamentului pentru Ucraina finanțat de statele europene membre NATO
acum 18 minute
Descântecul pentru deochi și incantațiile pentru depresie. Medicul Astărăstoae: Paradoxal, funcționează. Trebuie stropit de trei ori cu apă neîncepută
acum 38 de minute
Planul asasinării lui Charlie Kirk: Cât s-a pregătit pentru atac Tyler Robinson și ce spera să se întâmple după crimă
acum 44 de minute
Descoperire macabră în Sacoşu Mare: Fragmente osoase, aparent umane, găsite într-o baltă cu peşti
acum 55 de minute
Rezultate serii de marți în Champions League
acum 1 ora 19 minute
Zeci de mii de mașini Chevrolet, rechemate în service. Șofer: A explodat când făceam plinul
acum 1 ora 21 minute
Congresul SUA, vot decisiv mâine pe sancțiuni: Tarife de 500% pentru Rusia și aliații săi
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
acum 9 ore 49 minute
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
acum 12 ore 14 minute
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
acum 4 ore 10 minute
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel