Dermatologul Alin Nicolescu: „Am oprit imediat tratamentul! Mi-a fost teamă să continui”. Ce s-a întâmplat, de fapt / video

Acneea este una dintre cele mai frecvente afecțiuni dermatologice, care afectează nu doar adolescenții, ci și un număr tot mai mare de adulți, inclusiv femei aflate la vârsta maturității. Deși este adesea considerată o problemă estetică, acneea are la bază procese inflamatorii complexe și poate avea un impact semnificativ asupra stării emoționale și calității vieții.

Unul dintre cele mai folosite antibiotice este doxiciclina, dar medicul atrage atenția că doza clasică de 100 mg nu este întotdeauna cea mai eficientă:

„Noi folosim foarte mult doxiciclina în tratamentul acneei. Multă vreme s-a mers pe doza standard de 100 mg, dar s-a constatat că o doză mai mică, de 40 mg, are un efect antiinflamator mai bun și este mai bine tolerată, mai ales din punct de vedere digestiv. Rezolvă problema, fără reacțiile adverse ale dozei mari”.

În ceea ce privește tratamentele cu retinoizi orali (medicamente derivate din vitamina A), medicul atrage atenția asupra precauțiilor, în special la femeile tinere și adolescenți.

Medicul a povestit un caz în care a fost nevoit să întrerupă tratamentul cu retinoizi după ce mama unui adolescent a sesizat o posibilă tendință de suicid. După întrerupere, s-a dovedit că episodul fusese cauzat de consumul de alcool, dar acneea recidivase sever și se putea ajunge la depresie. Acel episod nu a fost legat direct de tratament. Totuși, povestea a fost un semnal de alarmă. Aceste reacții sunt rare și apar menționate ca potențial risc în literatura de specialitate, dar nu sunt o regulă și nu apar la majoritatea pacienților. De altfel, dermatologul Alin Nicolescu a zis că a avut un singur caz posibil de acest fel.

Tratamentele antiacneice cu retinoizi orali pot fi foarte eficiente în formele severe, însă monitorizarea atentă, comunicarea deschisă cu pacientul și informarea corectă sunt cheia.

Despre pastilele derivate din vitamina A, medicul a zis: „Sunt indicate în formele severe de acnee, dar cu niște precauții. Trebuie să avem grijă ca tinerele care iau așa ceva să nu fie însărcinate. (...) De asemenea, usucă foarte tare fața. În anumite forme severe de acnee, este singura soluție pentru a controla boala.

Am avut un singur caz în care a trebuit să întrerup acest tratament. Era vorba despre copilul unui cadru medical. Îi făceam tratamentul și, la un moment dat, vine mama lui speriată și zice: „Vreau să oprim pentru că are copilul meu tendință de sinucidere”. Categoric l-am oprit. Tendința aceasta este descrisă, doar că eu nu am întâlnit-o. După două luni, a venit mama respectivă și mi-a zis că trebuie să reia tratamentul. I-am spus că nu sunt de acord, că nu pot să-mi asum așa ceva. Apoi mi-a zis că fiul ei i-a zis adevărul. Consumase alcool și de acolo fusese tendința. Dar acum revenise atât de rău acneea, încât băiatul a intrat în depresie. Mi-a fost frică să continui tratamentul, i-am oferit opțiuni terapeutice. Deci există acest risc, dar nu am întâlnit cazuri decât ce v-am povestit”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News