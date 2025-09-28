€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Sanatate

 
Data actualizării: 13:38 28 Sep 2025 | Data publicării: 13:38 28 Sep 2025

De la reacție la prevenție: lecția dureroasă de la „Sfânta Maria” trebuie să devină politică publică
Autor: D.C.

spital-freepik_31848100 Freepik Foto
 

Tragediile din spitale nu sunt accidente. Sunt simptome. Un articol semnat Dr. Vasile Cepoi.

Cazul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu este un accident izolat. Este rezultatul unui sistem în care calitatea este mimată în documente, dar nu verificată în realitate.

Standardele există, dar sunt tratate birocratic. Raportările se fac, dar nu generează reacții rapide. Rolurile sunt definite în lege, dar nu lucrează împreună. Controalele DSP sunt încă despre „condiții” și hârtii, nu despre procese clinice, semnale de risc sau învățare din greșeli.

Dar poate cel mai important adevăr e acesta: măsurile punitive nu previn tragedii. Demisiile, amenzile, anchetele penale nu schimbă un sistem care nu știe să prevină, pentru că nu știe să învețe. Dacă vrem prevenție reală, trebuie să construim o cultură organizațională a calității și siguranței pacientului. 

CITEȘTE MAI DEPARTE PE DC MEDICAL!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Descinderi masive în Capitală și în două județe: DIICOT lovește un grup acuzat de trafic de droguri, corupție și scurgeri de informații
Publicat acum 28 minute
O tânără a parcurs 1.400 de kilometri pentru a vota la alegerile din Republica Moldova
Publicat acum 48 minute
De ce are ING întârzieri în finalizarea vânzării subsidiarei sale din Rusia
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Prinţul Harry sugerează că se doreşte "sabotarea" reconcilierii sale cu regele Charles al III-lea, tatăl său
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Oana Țoiu vorbește în fața unei săli goale la ONU
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Sep 2025
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 26 Sep 2025
Băsescu dezvăluie ce a vorbit cu Vladimir Putin: Pur și simplu n-ai argumente când ți se zice așa ceva
Publicat pe 27 Sep 2025
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close