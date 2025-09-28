De la reacție la prevenție: lecția dureroasă de la „Sfânta Maria” trebuie să devină politică publică

Cazul de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași nu este un accident izolat. Este rezultatul unui sistem în care calitatea este mimată în documente, dar nu verificată în realitate.

Standardele există, dar sunt tratate birocratic. Raportările se fac, dar nu generează reacții rapide. Rolurile sunt definite în lege, dar nu lucrează împreună. Controalele DSP sunt încă despre „condiții” și hârtii, nu despre procese clinice, semnale de risc sau învățare din greșeli.

Dar poate cel mai important adevăr e acesta: măsurile punitive nu previn tragedii. Demisiile, amenzile, anchetele penale nu schimbă un sistem care nu știe să prevină, pentru că nu știe să învețe. Dacă vrem prevenție reală, trebuie să construim o cultură organizațională a calității și siguranței pacientului.