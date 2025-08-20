De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone

Românii care stau la curte vor trebui să știe că nu mai pot face modificări locuinței, fără respectarea legii.

Ministerul Dezvoltării a elaborat un proiect de lege care îi obligă pe românii care locuiesc la curte sau care au terenuri să respecte legea. Ei nu mai pot modifica în curte nimic fără aprobarea primăriei. În caz contrar, vor fi buni de plată. Primăria va monitoriza modificările aduse curților prin drone și sateliți, conform proiectului de lege. Acestea vor urmări în permanență curțile oamenilor. Proiectul prevede că orice modificare pe care vrei s-o faci la tine-n curte, are nevoie de aprobarea primăriei.

De la grajd la șopron, coteț pentru păsări și chiar poteci de beton în curte, orice modificare de aspect trebuie comunicată primăriei locale, care va calcula un impozit mai mare, pentru că, odată cu noua amenajare, valoarea proprietății crește.

Cine nu comunică informațiile primăriei va suporta amenzi și impozite mărite, totodată.

Verificările în curțile oamenilor vor fi făcute de inspectori de teren, drone, imagini din satelit sau fotografii aeriene. De asemenea, autoritățile au dreptul de a cere date de la Centrul Național de Cartografie, conform Observator.

