De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO

Mai multe imagini cu jandarmi înarmați, la metrou, au generat teamă printre călători și multiple întrebări despre ce se întâmplă.

Jandarmeria Română vine cu explicații:

”Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați!

Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță.

„Bine, dar de ce sunt așa echipați?” – suntem întrebați.

Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri.

Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”.

