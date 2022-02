De ce să bei LAPTE dacă trăiești într-un oraș POLUAT. Acționează ca un BURETE

Este deja bine știut că poluarea ne afectează grav sănătatea. Aerul plin de impurități nu este periculos doar pentru plămâni sau sistemul cardiovascular, ci și pentru rinichi Aici fac pagube biologice serioase, care pot duce până la insuficiență renală. Cele mai periculoase metale grele care se găsesc în mediul poluat sunt plumbul și cadmiu. Primul a ajuns în natura din cauza combustibililor vechi, iar al doilea provine de la bateriile de generație veche. Aceste metale grele ajung în sol, plante și animale, și implicit în hrana noastră.

Cum ne ajută laptele

Odată ajunse în organism, sunt foarte periculoase, asta pentru că metalele grele nu pot fi filtrate de rinichi. Pentru a putea elimina plumbul și cadmiul din organism este indicat să bem lapte. Acționează ca un burete și ne ajută să eliminăm aceste metale grele.

„Principala substanță care interacționează cu metalele grele sunt proteinele. Metalul greu ajuns în organism nu va face altceva decât să caute proteine de care să se lege ca să se stabilizeze. Tocmai de aceea, în cazul unei intoxicații cu metale grele, se bea lapte. Laptele are proteine de care se leagă metalul greu. Îmi va consuma metalul greu care se poate elimina, dar la doze mici și acumulabile în timp.”, a explicat prof.univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Chimie, UPB.

Din cauza poluării excesive, mulți oameni ajung la dializă, susține medicul Ștefan Voicu.

”Poluare e una din cauzele principale pentru care se ajunge la dializă. Dializa este favorizată de trei factori: poluare, diabet - zahar și hipertensiune.”, a precizat prov. univ. Ștefan Voicu a PRO TV.

Pentru a ne analiza funcția renală este important să facem mai multe analize. Dacă creatinina este peste 1,5 înseamnă că avem insuficiență renală.

”O hemogramă, o creatinină și o glicemie trebuie să le ai obligatoriu. Apropo de creatinină, când începeți să vă puneți problema că nu e în regulă? Când ajunge la 1,5. Nu are nicio legătură cu dieta, are legătură doar cu organismul nostru. ​Îi facem creatinina și peste o lună are 1.6. E în progresie.”, a spus prof. dr. Ioanel Sinescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News