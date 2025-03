De ce ocuparea Cadrilaterului în 1913 a fost o greșeală majoră pentru România

Prof. Marius Diaconescu a explicat că, în 1913, Cadrilaterul nu era pământ românesc, ci o pradă de război ocupată de România. Deși România nu a luptat direct în acel război, a avut un rol important ca arbitru între sârbi, bulgari și greci. În urma organizării Conferinței de Pace la București, România a fost văzută ca o putere regională, dar pe plan internațional, a ajuns să fie criticată, în special la Washington. De asemenea, momentul ocupării Cadrilaterului a dus la creșterea urii între România și Bulgaria.

„Cadrilaterul era o pradă de război înhățată de România în 1913. Deci nu era pământ românesc", a spus Val Vâlcu.

„În 1913, Maiorescu și ai lui au vrut să pună și ei mâna pe ceva care să completeze mărirea României. Noi nu am luptat efectiv în acel război. În 1913, se băteau sârbii cu bulgarii, mai erau și grecii implicați. Noi am fost un fel de arbitri acolo. Într-adevăr, pe plan diplomatic, prin organizarea Conferinței de Pace la București, am câștigat enorm. Cel puțin în Europa, am fost văzuți ca o putere regională, ceea ce a fost benefic în momentul respectiv, dar pe plan larg, internațional, atunci, în urma ocupării și preluării Cadrilaterului de către România, ne-am făcut dușmani la Washington”, a spus prof. Marius Diaconescu.

„Și evident în Bulgaria. Bulgarii... funcționau diverse grupări de gherilă, partide, la București. Dacă ne uităm la hotelul Continental, e statuia întemeietorului statului albanez. Se adunau la București”, a spus Val Vâlcu.

„Și Mișcarea Națională Bulgară, la final de secol XIX, a fost aici susținută de România, dar s-a uitat asta. Momentul Cadrilaterului a făcut să crească, să se dezvolte o ură între cele două popoare”, a spus prof. Marius Diaconescu la DC News.

