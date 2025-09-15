De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot

Zilele primului-ministru Ilie Bolojan la Palatul Victoria par a fi tot mai conturate de tensiune, pe măsură ce conflictele din coaliție se intensifică și presiunea străzii nu dă semne că s-ar diminua. În întreaga țară, angajații din sectorul public au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicilor guvernamentale, amplificând atmosfera de criză politică. Cele mai recente dispute din culisele puterii se concentrează asupra reformei administrației – măsură care, dacă va fi implementată, ar conduce la concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari.

În această ecuație, PSD se poziționează ferm împotriva concedierilor, iar Sorin Grindeanu subliniază necesitatea unor alternative prin care cheltuielile să fie reduse fără a afecta oamenii care muncesc cinstit. În paralel, premierul Ilie Bolojan continuă să fluture amenințarea cu demisia, insistând că reforma trebuie realizată rapid sau va renunța la mandat. Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții într-o intervenție recentă la România TV, evidențiind gravitatea situației pentru stabilitatea guvernamentală și societatea românească.

"Eu nu înțeleg cum s-a săvârșit acest procent"

“Unii oameni zic că au înțeles greșit atunci când premierul s-a referit la procent și a spus că este vorba de o reducere de 10% de personal în administrația publică locală. Poate chiar toți au înțeles greșit. Ei măcar au înțeles greșit, iar eu n-am înțeles nimic, ca să spunem așa. Mai bine din punctul acesta de vedere. Eu nu înțeleg cum s-a săvârșit acest procent. Nu înțeleg mai departe cum se eficientizează situația.

"Nimeni nu mișcă o foaie, că poate greșește, poate intră în vizorul șefului, poate îl dă afară, și atunci toată lumea se ascunde"

Marea noastră problemă este că administrația noastră, din neperformanță, tinde să devină nefuncțională, la fel cum este justiția. Deci, în momentul acesta, administrația tinde să devină nefuncțională pentru că sperietoarea asta cu datul afară a blocat tot: administrația locală și centrală. Cu cât ține boala mai mult, cu atât șansele de însănătoșire sunt mai mici. Acesta este adevărul. Deci, nimeni nu mișcă o foaie, că poate greșește, poate intră în vizorul șefului, poate îl dă afară, și atunci toată lumea se ascunde.

"Nu îi ține agățați, că blochezi tot. E o problemă gravă, iar dacă nu o conștientizează domnul Bolojan, poate o conștientizează domnul Nicușor Dan"

E o problemă gravă, iar dacă nu o conștientizează domnul Bolojan, poate o conștientizează domnul Nicușor Dan. Vorba aceea: a condus cea mai mare administrație locală a României. Nici ea nu funcționa. Nu funcționa deloc, dar zic și eu așa. Adică, hai să fim serioși. Dânsul a oprit mafia imobiliară, înghețând tot. Nu asta contează acum. Trebuie să-și dea seama că așa nu merge administrația. Ori îi dai afară de azi pe mâine și cei care rămân se apucă de muncă, ori nu îi dai afară și faci niște măsuri reale pentru reforma administrației. Nu îi ține agățați, că blochezi tot.

"Nu asta este soluția. Soluția este..."

D-asta am spus că nu înțeleg nimic. Nu înțeleg cu ce ajută datul de oameni afară. Nu asta este soluția. Soluția este comasarea de UAT-uri, că din 3288 de funcționale sunt 700-800 de sine stătătoare, alegerea primarilor în două tururi de scrutin- și atunci începi să pui bazele unei administrații. Ar mai fi o chestie, anume micșorarea numărului de județe din țară. Fă 12 județe mari în loc de 41", a explicat Bogdan Chirieac.

