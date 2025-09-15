Data publicării:

De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Foto: Gov.ro
Foto: Gov.ro

Analistul Bogdan Chirieac a abordat subiectul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare, pe tema administrației locale. 

Zilele primului-ministru Ilie Bolojan la Palatul Victoria par a fi tot mai conturate de tensiune, pe măsură ce conflictele din coaliție se intensifică și presiunea străzii nu dă semne că s-ar diminua. În întreaga țară, angajații din sectorul public au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicilor guvernamentale, amplificând atmosfera de criză politică. Cele mai recente dispute din culisele puterii se concentrează asupra reformei administrației – măsură care, dacă va fi implementată, ar conduce la concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari.

În această ecuație, PSD se poziționează ferm împotriva concedierilor, iar Sorin Grindeanu subliniază necesitatea unor alternative prin care cheltuielile să fie reduse fără a afecta oamenii care muncesc cinstit. În paralel, premierul Ilie Bolojan continuă să fluture amenințarea cu demisia, insistând că reforma trebuie realizată rapid sau va renunța la mandat. Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste evoluții într-o intervenție recentă la România TV, evidențiind gravitatea situației pentru stabilitatea guvernamentală și societatea românească.

"Eu nu înțeleg cum s-a săvârșit acest procent"

“Unii oameni zic că au înțeles greșit atunci când premierul s-a referit la procent și a spus că este vorba de o reducere de 10% de personal în administrația publică locală. Poate chiar toți au înțeles greșit. Ei măcar au înțeles greșit, iar eu n-am înțeles nimic, ca să spunem așa. Mai bine din punctul acesta de vedere. Eu nu înțeleg cum s-a săvârșit acest procent. Nu înțeleg mai departe cum se eficientizează situația.

"Nimeni nu mișcă o foaie, că poate greșește, poate intră în vizorul șefului, poate îl dă afară, și atunci toată lumea se ascunde"

Marea noastră problemă este că administrația noastră, din neperformanță, tinde să devină nefuncțională, la fel cum este justiția. Deci, în momentul acesta, administrația tinde să devină nefuncțională pentru că sperietoarea asta cu datul afară a blocat tot: administrația locală și centrală. Cu cât ține boala mai mult, cu atât șansele de însănătoșire sunt mai mici. Acesta este adevărul. Deci, nimeni nu mișcă o foaie, că poate greșește, poate intră în vizorul șefului, poate îl dă afară, și atunci toată lumea se ascunde.

"Nu îi ține agățați, că blochezi tot. E o problemă gravă, iar dacă nu o conștientizează domnul Bolojan, poate o conștientizează domnul Nicușor Dan"

E o problemă gravă, iar dacă nu o conștientizează domnul Bolojan, poate o conștientizează domnul Nicușor Dan. Vorba aceea: a condus cea mai mare administrație locală a României. Nici ea nu funcționa. Nu funcționa deloc, dar zic și eu așa. Adică, hai să fim serioși. Dânsul a oprit mafia imobiliară, înghețând tot. Nu asta contează acum. Trebuie să-și dea seama că așa nu merge administrația. Ori îi dai afară de azi pe mâine și cei care rămân se apucă de muncă, ori nu îi dai afară și faci niște măsuri reale pentru reforma administrației. Nu îi ține agățați, că blochezi tot.

"Nu asta este soluția. Soluția este..."

D-asta am spus că nu înțeleg nimic. Nu înțeleg cu ce ajută datul de oameni afară. Nu asta este soluția. Soluția este comasarea de UAT-uri, că din 3288 de funcționale sunt 700-800 de sine stătătoare, alegerea primarilor în două tururi de scrutin- și atunci începi să pui bazele unei administrații. Ar mai fi o chestie, anume micșorarea numărului de județe din țară. Fă 12 județe mari în loc de 41", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: FMI critică ”reformele” lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa vor face până când vor intra cu România într-o recesiune severă!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Noi tensiuni în Coaliție, pe fondul eliminării plafonării la alimentele de bază. PSD susține că nu a fost consultat
15 sep 2025, 22:22
De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot
15 sep 2025, 22:26
Cine este Victor Giosan, noul consilier de stat în Guvernul Bolojan
15 sep 2025, 20:08
Daniel David, test de rezistență în Parlament. Moțiunea împotriva ministrului Educației a PICAT, dar au votat mai mulți decât au semnat/ Rezultat
15 sep 2025, 17:23
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României
14 sep 2025, 20:04
Oana Ţoiu cere sancțiuni dure pentru Rusia: Nu cred în "greșeli". Trebuie să plătească un preţ
14 sep 2025, 17:34
ParintiSiPitici.ro
„Am lucrat cu peste 1.000 de copii. Expresia nr. 1 pentru a-ți valida copilul la orice vârstă!” Este un „instrument puternic”, conform unui expert în parenting
15 sep 2025, 19:39
Protest masiv al funcționarilor publici, luni la București: Activitatea, paralizată în mii de primării
12 sep 2025, 15:56
FMI critică ”reformele” lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa vor face până când vor intra cu România într-o recesiune severă!
12 sep 2025, 15:06
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate
12 sep 2025, 12:59
Cristian Vasilcoiu - numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii
10 sep 2025, 09:04
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
09 sep 2025, 12:19
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
09 sep 2025, 09:23
Câți angajați vor fi dați afară în administrația publică. Bolojan a spus procentul convenit în coaliție
08 sep 2025, 21:49
Economiile măsurilor de austeritate în educație, doar 10%. Bolojan, precizări pentru profesori
08 sep 2025, 21:32
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
06 sep 2025, 16:09
Cine este Crinel Nicu Grosu, pentru care Ilie Bolojan a schimbat regulile. A fost numit șef al Corpului de Control
05 sep 2025, 23:46
Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac
05 sep 2025, 21:39
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
04 sep 2025, 15:18
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
03 sep 2025, 20:06
Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?
02 sep 2025, 22:24
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
02 sep 2025, 13:25
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
01 sep 2025, 18:39
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
29 aug 2025, 19:16
Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan
29 aug 2025, 16:45
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
19 aug 2025, 17:17
Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate
18 aug 2025, 16:29
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Cele mai noi știri
acum 9 minute
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
acum 25 de minute
De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot
acum 30 de minute
Eliminarea plafonării alimentelor de bază aprinde coaliția/ PSD susține că nu a fost consultat
acum 51 de minute
Polonia a doborât o dronă care survola deasupra unor obiective guvernamentale. Doi belaruși, reținuți
acum 1 ora 9 minute
Spitalul Speranței pentru copii prinde contur lângă București. HOSPICE construiește cel mai important centru de paliație pediatrică
acum 1 ora 10 minute
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
acum 1 ora 36 minute
Petrolul Ploiești - Dinamo București, duel cu tradiție în Superligă
acum 1 ora 43 minute
Celebra State Ioana, transformare spectaculoasă, după ce a slăbit aproape 20 de kilograme. ”Factorii vitali” care i-au adus rezultate
Cele mai citite știri
acum 14 ore 17 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
acum 12 ore 27 minute
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel