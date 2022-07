De ce nu exploatăm zăcământul de la Caragele în contextul crizei energetice. E deja caz de securitate națională

Deputatul PSD Radu Popa, care a „țipat” în Parlamentul României cu privire la acest subiect, a lansat mai multe întrebări cheie.

„Noi avem probleme structurale în sistemul energetic național. Toată lumea discută ce facem la iarnă, ce facem peste două ierni, noi nu avem problema aceasta, pentru că 80 la sută din consumul de energie îl asigurăm din producție internă”, a spus deputatul PSD Radu Popa la DCNews.

„Deci trebuie să reducem 20 la sută, un pulover în plus la iarnă”, a spus Val Vâlcu. „Nu vom avea nevoie de el, dacă luăm câteva măsuri urgente”, a zis deputatul Radu Popa, explicând ulterior: „Avem două, trei zăcăminte, un on shore de data aceasta, asta înseamnă că băgăm o țeavă la 3.000 de metri în pământ și scoatem gazul și ajunge până la iarnă. Încă mai putem, suntem în iulie.”

„Am țipat atât de mult în Parlamentul României cu zăcământul de la Caragele că m-am săturat și eu. Toată lumea zicea că sunt nebun. Am intrat la guvernare și nu au mai avut ce să facă și au înfruntat discuția. Pentru cei mai puțin familiarizați, vă spun că zăcământul de la Caragele se află la 3.200 de metri adâncime. E foarte puțin! Gândiți-vă că cel din Marea Neagră e la peste 10.000 de metri. Deci, are un cost mult mai mic de operare, tehnologia prin care se extrage gazul este la dispoziția Romgaz, spre deosebire de tehnologia din Marea Neagră unde trebuie să plătești licență, să ai know how. Sunt doar șapte companii din lume care au tehnologie de exploatare în Marea Neagră, noi am dat-o afară pe una. I-am dat și 1 miliard să plece, acum s-ar putea să ne rugăm, pe încă 1 miliard, să vină înapoi”, a spus Radu Popa.

Revenind la zăcământul de la Caragele, în 2017 statul român l-a descoperit, „este considerat cel mai mare zăcământ din Europa de gaz”. „În 2017, Romgaz a asumat să exploateze zăcământul. A montat 40 de sonde, dacă nu greșesc, și mai avea nevoie de încă 15. Costul total al investiției în exploatare era de 125 milioane euro. Din 2017 până în 2022, Romgaz a băgat doar 70 milioane euro. Pentru diferența de 55 milioane euro, România nu are gazul din off shore din Caragele. (...) Eu vă spun date din raportul de activitate al Romgaz”, a precizat Radu Popa.

„Vorbim de o problemă strategică, nu vorbim de justiția noastră care merge, nu merge, de Curtea de Conturi, de Parlamentul României, ci vorbim de o situație în care Europa este angajată într-un conflict, războiul gazului cu Rusia. Și astfel de dezertări ar trebui mult mai atent analizate”, a spus Val Vâlcu.

„Așa este. Sunt câteva întrebări la care eu nu am răspuns în ceea ce privește situația energetică din România. Prima întrebare este de ce nu exploatăm zăcământul de la Caragele? De ce ne concentrăm atât de tare pe plafonarea prețurilor la energie, în condițiile în care nu avem bani să asigurăm compensarea de preț?”, a transmis Radu Popa.

Deputatul PSD Radu Popa, interviu la DCNews

