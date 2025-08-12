Data publicării:

De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Află în articol de ce Olanda este zguduită în fiecare noapte de explozii.

De aproximativ trei ori pe noapte, pe străzile liniștite și ordonate din Țările de Jos, locuitorii sunt treziți brusc de o bubuitură puternică. Explozile mici au devenit, îngrijorător, un fenomen obișnuit într-o țară mai cunoscută pentru lalele și biciclete decât pentru violență. Pentru olandezii care se mândresc cu spiritul lor echilibrat, aceste deflagrații — provocate de obicei de artificii ilegale cu puterea unei grenade — au creat o stare de neliniște, scrie The New York Times.

„Toate geamurile se zguduiau”, a spus Arend Zwarthof, care locuiește vizavi de o clădire unde, într-o dimineață devreme, luna trecută, în Duivendrecht, o suburbie a Amsterdamului, a avut loc o explozie. În cei 55 de ani în care a trăit acolo, a spus el, nu auzise niciodată ceva asemănător. Deflagrația a avariat 12 apartamente și a spulberat geamuri, deși nimeni nu a fost rănit.

Exploziile au zguduit comunități din toată Olanda: în prima jumătate a acestui an, autoritățile au înregistrat aproape 700 de astfel de atacuri. Ele provoacă teamă, distrug locuințe și afaceri și, uneori, duc la decese sau răni grave.

Tot mai mulți oameni folosesc aceste artificii periculoase

 

Ani la rând, aceste deflagrații au fost asociate cu crima organizată și traficanții de droguri, care foloseau grenade pentru reglări de conturi. Oamenii legii spun că, recent, și alții au început să imite tactica, folosind artificii de pe piața neagră pentru a-și ataca rivalii în certuri de familie, conflicte amoroase sau dispute de afaceri.

„A devenit normalizat, dar nu este normal”, a spus Jonathan Lindenkamp, angajat temporar ca agent de pază la clădirea din Duivendrecht după explozia din 12 iulie, în legătură cu care autoritățile nu au făcut încă arestări și nu au stabilit un motiv.

Deși ilegale, artificiile de mare putere sunt relativ ușor de procurat. Regulile privind folosirea și deținerea artificiilor sunt, în general, mai relaxate în Olanda — unde oamenii cheltuie zeci de milioane de euro pentru spectacole private în noaptea de Revelion — decât în alte țări europene, spune Marieke Liem, profesoară la Universitatea Leiden, care a studiat fenomenul.

În luna decembrie, 8 oameni au murit după astfel de explozii

 

În decembrie, șase oameni au murit după ce o explozie puternică a provocat un incendiu și prăbușirea parțială a unui bloc cu trei etaje din Haga, oraș cunoscut mai ales ca sediu al Curții Penale Internaționale. Patru persoane au fost arestate și sunt judecate, inclusiv una despre care autoritățile cred că a comandat atacul pentru a viza magazinul de rochii de mireasă al fostei sale iubite.

Mai târziu, în aceeași lună, două persoane și trei câini au murit într-un incendiu provocat de o explozie în orașul Vroomshoop, din estul țării, pe care autoritățile l-au pus pe seama unui conflict între un crescător de câini și un client.

„Este o concepție greșită să crezi că acest fenomen este legat doar de crima organizată”, a spus dr. Liem despre aceste atacuri. De la începutul lui 2024, exploziile au rănit cel puțin 35 de persoane, trei dintre ele grav, inclusiv una care și-a pierdut un picior.

„Este o problemă națională apărută într-un timp scurt”

 

În timp ce autoritățile se chinuie să-i tragă la răspundere pe cei responsabili, atacurile se înmulțesc. În 2022 au fost puțin peste 340 de explozii, majoritatea legate de traficul de droguri sau alte activități criminale organizate, potrivit datelor poliției. Numărul a crescut la 901 în 2023 și la 1.244 în 2024. Anul acesta se anunță un record și mai mare — iar majoritatea nu sunt legate de crima organizată, spun oficialii.

„Este o problemă națională apărută într-un timp scurt”, a spus René de Beukelaer, procurorul-șef al Amsterdamului, într-un interviu. „Și, în același timp, nu dispare.”

Deși explozii la scară mică au loc și în alte țări europene — în conflictele dintre bande din Suedia, de exemplu, sau între grupări politice rivale din Germania — dr. Liem spune că Olanda se remarcă prin numărul ridicat de explozii raportat la populație și prin faptul că majoritatea sunt folosite ca metodă de intimidare de către oameni obișnuiți, implicați în conflicte mărunte.

„A devenit o modalitate foarte ușoară de a intimida oamenii”, a spus Carola Schouten, primarul orașului Rotterdam și președinta unei celule naționale de criză pentru aceste explozii. Ea a numit fenomenul un „monstru cu mai multe capete.”

Oficialii spun că atacurile sunt organizate, de obicei, pe aplicația de mesagerie Telegram, unde este ușor să cumperi artificii ilegale și să angajezi persoane — în mare parte adolescenți sau tineri care au în jur de 20 de ani — pentru a plasa bombele, de obicei pentru câteva sute de euro.

Cele mai multe explozii au loc în orașe mari precum Amsterdam și Rotterdam. Dar fiecare dintre cele 12 provincii ale țării a înregistrat astfel de incidente în ultimii ani.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
12 aug 2025, 09:26
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
12 aug 2025, 10:14
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
12 aug 2025, 08:35
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
12 aug 2025, 08:48
Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a spus „da”
12 aug 2025, 03:29
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
11 aug 2025, 22:03
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
11 aug 2025, 21:50
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
11 aug 2025, 21:15
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
11 aug 2025, 20:54
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii
11 aug 2025, 20:00
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni
11 aug 2025, 19:39
Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin
11 aug 2025, 19:01
Zelenski, înaintea întâlnirii Trump–Putin: "Concesiile" faţă de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul
11 aug 2025, 17:30
Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii
11 aug 2025, 17:15
Patru reactoare nucleare din Franța, oprite din cauza unei invazii masive de meduze
11 aug 2025, 17:13
Val de caniculă extremă în Europa: Recorduri de temperatură și cod roșu în România și în mai multe alte țări
11 aug 2025, 16:43
Moscova promite pace în Ucraina. Mesajul televiziunii ruse de stat înaintea întâlnirii Trump–Putin din Alaska
11 aug 2025, 16:18
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit/ Sute de replici
11 aug 2025, 10:07
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina
10 aug 2025, 22:09
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir
10 aug 2025, 20:53
Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina
10 aug 2025, 19:47
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit
10 aug 2025, 19:29
Comisia Europeană protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina
10 aug 2025, 17:27
Primarul Kievului îl sfidează pe Zelenski: Toată lumea din Ucraina e obosită de acest război. Am plătit un preț uriaș
10 aug 2025, 16:17
Gaza fierbe, dar nici Cisiordania nu e departe. Anunț al Israelului privind prezența IDF în „focarele de teroare” din Cisiordania
10 aug 2025, 15:20
Egiptul își recuperează comorile: 13 artefacte antice, aduse acasă din Marea Britanie și Germania
10 aug 2025, 14:49
Cu frontul blocat de un an, războiul a ajuns la faza „pe sate”. Ucraina a recucerit un sat de la frontiera în regiunea Sumî
10 aug 2025, 12:48
Europa cere SUA ca orice discuție despre Ucraina să aibă loc cu ucrainenii la masă și vrea presiuni mai mari pe Rusia
10 aug 2025, 08:20
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe ISS au revenit pe Pământ
10 aug 2025, 04:42
Trump l-a invitat pe Nawrocki la Casa Albă, pe 3 septembrie. Noul președinte al Poloniei, printre favoriții liderului american
09 aug 2025, 19:06
Macron iese la rampă, după anunțul întâlnirii Trump - Putin. Ce vrea președintele Franței
09 aug 2025, 18:55
Zelenski cere ajutor european după confirmarea summitului Trump-Putin
09 aug 2025, 18:24
A fost desemnat cel mai urât câine din lume / foto în articol
09 aug 2025, 16:21
Incendiu de proporții lângă Atena. Pompierii continuă lupta cu flăcările / video
09 aug 2025, 16:01
Dispută în lumea high tech, generată de „lupta” pe inteligența artificială. Elon Musk, ironizat de marii rivali
09 aug 2025, 15:32
Acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, în urma negocierilor ținute în prezența lui Trump
09 aug 2025, 11:54
Schimbul de teritorii între Ucraina și Rusia, respins categoric de Zelenski
09 aug 2025, 10:49
Intel, sub presiune politică. Trump îl vrea plecat pe CEO din cauza legăturilor cu China
09 aug 2025, 09:28
„Pacea” de la Casa Albă. Azerbairjanul și Armenia semnează un tratat de pace după 35 de ani de lupte
09 aug 2025, 08:52
Trump deschide discuția despre „schimburi teritoriale” în viitorul acord Rusia–Ucraina. Negocierile ar putea include zone aflate sub control rusesc
09 aug 2025, 08:29
Nimeni nu se aștepta la o asemenea locație: Trump a anunțat nu doar data, dar și locația unde se vede cu Putin
09 aug 2025, 08:06
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Reacția Kremlinului 
09 aug 2025, 07:23
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
08 aug 2025, 23:28
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
08 aug 2025, 22:54
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
08 aug 2025, 21:22
O membră a Guvernului a demisionat, după ce a făcut o manevră de o "ipocrizie uluitoare"
08 aug 2025, 20:09
Bulgarii, în top 3 speranță de viață sănătoasă din UE. Elveţienii și danezii, în coada clasamentului publicat de Eurostat
08 aug 2025, 17:28
Viktor Orban cere de urgență un summit între Rusia și UE pentru a opri războiul din Ucraina
08 aug 2025, 17:59
Vizitatorii unui parc paleontologic au găsit, întâmplător, niște dinți de pterosaur
08 aug 2025, 15:41
Înghețarea conflictului din Ucraina ar putea fi aproape, anunță Donald Tusk
08 aug 2025, 14:12
Atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii. MAE, informațiile zilei pentru români
08 aug 2025, 13:32
Cele mai noi știri
acum 14 minute
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
acum 23 de minute
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
acum 48 de minute
Incredibil: Emma Răducanu a cerut să fie dat afară un copil mic care plângea - Video
acum 1 ora 9 minute
Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store
acum 1 ora 11 minute
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
acum 1 ora 17 minute
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
acum 1 ora 34 minute
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
acum 1 ora 37 minute
A fost scoasă la vânzare cârciuma lui I. L. Caragiale din Buzău. Ce scria presa locală când a luat „restaurantul gării”
Cele mai citite știri
pe 11 August 2025
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 11 August 2025
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
pe 11 August 2025
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
pe 11 August 2025
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
pe 11 August 2025
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel