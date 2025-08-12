De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii

Află în articol de ce Olanda este zguduită în fiecare noapte de explozii.

De aproximativ trei ori pe noapte, pe străzile liniștite și ordonate din Țările de Jos, locuitorii sunt treziți brusc de o bubuitură puternică. Explozile mici au devenit, îngrijorător, un fenomen obișnuit într-o țară mai cunoscută pentru lalele și biciclete decât pentru violență. Pentru olandezii care se mândresc cu spiritul lor echilibrat, aceste deflagrații — provocate de obicei de artificii ilegale cu puterea unei grenade — au creat o stare de neliniște, scrie The New York Times.

„Toate geamurile se zguduiau”, a spus Arend Zwarthof, care locuiește vizavi de o clădire unde, într-o dimineață devreme, luna trecută, în Duivendrecht, o suburbie a Amsterdamului, a avut loc o explozie. În cei 55 de ani în care a trăit acolo, a spus el, nu auzise niciodată ceva asemănător. Deflagrația a avariat 12 apartamente și a spulberat geamuri, deși nimeni nu a fost rănit.

Exploziile au zguduit comunități din toată Olanda: în prima jumătate a acestui an, autoritățile au înregistrat aproape 700 de astfel de atacuri. Ele provoacă teamă, distrug locuințe și afaceri și, uneori, duc la decese sau răni grave.

Tot mai mulți oameni folosesc aceste artificii periculoase

Ani la rând, aceste deflagrații au fost asociate cu crima organizată și traficanții de droguri, care foloseau grenade pentru reglări de conturi. Oamenii legii spun că, recent, și alții au început să imite tactica, folosind artificii de pe piața neagră pentru a-și ataca rivalii în certuri de familie, conflicte amoroase sau dispute de afaceri.

„A devenit normalizat, dar nu este normal”, a spus Jonathan Lindenkamp, angajat temporar ca agent de pază la clădirea din Duivendrecht după explozia din 12 iulie, în legătură cu care autoritățile nu au făcut încă arestări și nu au stabilit un motiv.

Deși ilegale, artificiile de mare putere sunt relativ ușor de procurat. Regulile privind folosirea și deținerea artificiilor sunt, în general, mai relaxate în Olanda — unde oamenii cheltuie zeci de milioane de euro pentru spectacole private în noaptea de Revelion — decât în alte țări europene, spune Marieke Liem, profesoară la Universitatea Leiden, care a studiat fenomenul.

În luna decembrie, 8 oameni au murit după astfel de explozii

În decembrie, șase oameni au murit după ce o explozie puternică a provocat un incendiu și prăbușirea parțială a unui bloc cu trei etaje din Haga, oraș cunoscut mai ales ca sediu al Curții Penale Internaționale. Patru persoane au fost arestate și sunt judecate, inclusiv una despre care autoritățile cred că a comandat atacul pentru a viza magazinul de rochii de mireasă al fostei sale iubite.

Mai târziu, în aceeași lună, două persoane și trei câini au murit într-un incendiu provocat de o explozie în orașul Vroomshoop, din estul țării, pe care autoritățile l-au pus pe seama unui conflict între un crescător de câini și un client.

„Este o concepție greșită să crezi că acest fenomen este legat doar de crima organizată”, a spus dr. Liem despre aceste atacuri. De la începutul lui 2024, exploziile au rănit cel puțin 35 de persoane, trei dintre ele grav, inclusiv una care și-a pierdut un picior.

„Este o problemă națională apărută într-un timp scurt”

În timp ce autoritățile se chinuie să-i tragă la răspundere pe cei responsabili, atacurile se înmulțesc. În 2022 au fost puțin peste 340 de explozii, majoritatea legate de traficul de droguri sau alte activități criminale organizate, potrivit datelor poliției. Numărul a crescut la 901 în 2023 și la 1.244 în 2024. Anul acesta se anunță un record și mai mare — iar majoritatea nu sunt legate de crima organizată, spun oficialii.

„Este o problemă națională apărută într-un timp scurt”, a spus René de Beukelaer, procurorul-șef al Amsterdamului, într-un interviu. „Și, în același timp, nu dispare.”

Deși explozii la scară mică au loc și în alte țări europene — în conflictele dintre bande din Suedia, de exemplu, sau între grupări politice rivale din Germania — dr. Liem spune că Olanda se remarcă prin numărul ridicat de explozii raportat la populație și prin faptul că majoritatea sunt folosite ca metodă de intimidare de către oameni obișnuiți, implicați în conflicte mărunte.

„A devenit o modalitate foarte ușoară de a intimida oamenii”, a spus Carola Schouten, primarul orașului Rotterdam și președinta unei celule naționale de criză pentru aceste explozii. Ea a numit fenomenul un „monstru cu mai multe capete.”

Oficialii spun că atacurile sunt organizate, de obicei, pe aplicația de mesagerie Telegram, unde este ușor să cumperi artificii ilegale și să angajezi persoane — în mare parte adolescenți sau tineri care au în jur de 20 de ani — pentru a plasa bombele, de obicei pentru câteva sute de euro.

Cele mai multe explozii au loc în orașe mari precum Amsterdam și Rotterdam. Dar fiecare dintre cele 12 provincii ale țării a înregistrat astfel de incidente în ultimii ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News