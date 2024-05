De ce a demisionat Nicușor Halici din Parlament pentru a deveni prefect / video

Întrebat de ce un parlamentar ar demisiona pentru a deveni prefect, având în vedere avantajele și programul mai lejer din Parlament, Nicușor Halici a explicat că a ales să plece pentru a se implica direct în implementarea proiectelor.

„De ce își dă demisia un parlamentar pentru a deveni prefect? În Parlament sunt 3 zile de lucru pe săptămână, probleme mai puține, beneficii mai multe.”, a spus Val Vâlcu.

„La mine erau chiar patru zile și mai plecam și noaptea târziu la 1:00 și la 2:00 AM, nu de puține ori, pentru că am fost și președintele Comisiei Juridice o perioadă, și când nu eram tot stăteam 3 zile și jumătate, cel puțin, pentru că aveam foarte multe inițiative și mergeam în ambele camere, la comisii, să-mi susțin inițiativele.

De ce am plecat? Pentru că era un moment în care atunci când am venit la guvernare se lansau foarte multe proiecte de dezvoltare. Fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de vestitul Anghel Saligny, care, deși era gata de lansare din 2019, a fost blocat de guvernările din 2019 până în 2022.

Unul din motivele principale pentru care am intrat la guvernare, dincolo de scăderea sau plafonarea preturilor la energie, gaze naturale și combustibil, urmate și de plafonarea la coșul zilnic existențial cum l-au denumit mulți dintre români, am demarat și aceste mari proiecte de investiții.", a spus Nicușor Halici.

„Am expertiză în administrație, am văzut ce poate fi făcut"

Nicușor Halici a explicat că dorește să devină prefect datorită experienței sale de 20 de ani în administrație, inclusiv în Parlament, și dorinței de a contribui direct la dezvoltarea județului Vrancea. Acesta a dorit să faciliteze accesarea fondurilor naționale și europene pentru comunități, reușind să obțină pentru județ peste 1,5 miliarde de lei prin programul Anghel Saligny.

„Atunci am spus: „Am expertiză în administrație, sunt în administrație de 20 de ani, cu tot cu Parlament, am văzut ce poate fi făcut, am contribuit la foarte multe proiecte de dezvoltare la nivelul comunităților în județul Vrancea". Era un moment în care să mă duc să pun și eu umărul la accesarea cât mai multor fonduri naționale și europene pentru dezvoltarea județului, a tuturor comunităților, lucru pe care, într-o foarte mare măsură, l-am și făcut pentru că au fost acordate, la nivelul județului Vrancea, doar pe Anghel Saligny, sume undeva la 1.5 miliarde de lei, adică peste 300 de milioane de euro.

Bineînțeles că nu i-am accesat eu. Eu am repartizat de la Guvern, ce s-a dat pe Anghel Saligny, sau am sprijinit cu toate resursele și instituțiile deconcentrate cărora le-am spus că este un obiectiv prioritar major acordarea tuturor documentelor necesare documentațiilor pentru proiecte, fie că vorbim de proiectele naționale, fie că vorbim de proiecte europene, să nu stagneze, să nu se piardă nici timp și nici finanțare pentru astfel de proiecte care vin astăzi cu un pus valoare. Suntem într-o altă etapă.", a spus Nicușor Halici la emisiunea „DC Votez" de pe DC News, DC News TV și ȘtiriDiaspora.

