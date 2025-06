Daniel Pancu părăsește naționala Under 21, după înfrângerea cu Spania 

Daniel Pancu a anunțat oficial că renunță la funcția de selecționer al echipei naționale de tineret a României, după înfrângerile suferite la Campionatul European U21 din acest an. Tricolorii mici au pierdut în fața Italiei, scor 0-1, și a Spaniei, scor 1-2, părăsind astfel turneul final încă din faza grupelor.

La finalul meciului împotriva puternicei selecționate a Spaniei, Daniel Pancu și-a arătat mândria față de echipa sa, în ciuda rezultatului nefavorabil. Deși învinsă, România a lăsat o impresie bună în fața unuia dintre cele mai redutabile adversare de pe continent.

„O echipă care m-a făcut mândru că sunt român, în momentul ăsta și împotriva unui adversar foarte dificil. Am oferit motive de satisfacție și celor de acasă. Din păcate, tot înfrângere scrie pe tabelă. O șansă foarte mare să fi mers mai departe din această grupă. Jucătorii s-au autodepășit, organizare ireproșabilă. A trebuit să fac schimbări. Nu aș fi schimbat pe nimeni, dar resursele noastre… din campionatul nostru… Din păcate, asta e. Asta i-am zis lui Marius Niculae – că acest meci va fi decis de cei care vor intra de pe bancă. Am avut gura… Nu am văzut faza cu Blănuță, nu știu, dar eu zic că e un șut în mâna unui fundaș spaniol”, a spus Pancu.

Deși eșecurile au fost la limită și România a avut momente bune de joc, lipsa de experiență și diferențele de valoare între loturi și-au spus cuvântul. Pancu a punctat clar că diferența nu a fost atât de mare pe cât ar putea sugera unii, menționând și ocaziile clare avute de România. Rareș Ilie, de exemplu, a ratat o ocazie uriașă în prima repriză a meciului cu Spania, care putea schimba complet cursul jocului.

Pancu: "Contractul meu se încheie"

Tehnicianul a precizat că înțelegerea sa contractuală cu Federația Română de Fotbal se încheie odată cu acest turneu și că, în mod cert, o altă persoană va prelua funcția de selecționer al naționalei U21. A subliniat, de asemenea, contextul dificil în care a început această campanie de calificare, cu un lot limitat față de generațiile anterioare.

„Eu am avut mai puțini când am început campania asta. Viitorul selecționer va avea mai mulți. România trăiește prin aceste turnee. Nu eu, în niciun caz. Contractul meu se încheie. Va fi cu siguranță altcineva în locul meu. Diferența era imensă? Nu avea rost să jucăm cu ei? Să ieșim pe teren? Rareș Ilie a avut o ocazie imensă în prima repriză. Lucrurile s-ar fi complicat pentru ei. Și cu Blănuță în teren, primul gol nu l-am fi primit. Nu ar fi șutat la poartă.”

Pancu a exprimat o profundă tristețe legată de faptul că nu a putut încheia acest mandat cu un rezultat pozitiv. A subliniat dorința sa de a reveni pe bancă pentru un meci care să conteze efectiv în lupta pentru calificare, dar a recunoscut că șansele s-au risipit.

Totodată, selecționerul a vorbit și despre potențialul jucătorilor, dând exemplul lui Umit, care ar putea evolua în viitor pentru naționala mare a Turciei, dar pe care l-a menționat ca fiind o piesă importantă și pentru România. Mesajul său final a fost unul încurajator și realist: chiar dacă România a fost eliminată, prestația împotriva unor adversari precum Spania și Italia a fost onorabilă, iar detaliile au făcut diferența.

„Sunt trist pentru jucători, dar și pentru mine pentru că îmi doream să revin pe bancă la un meci cu șanse pentru calificare. Umit trage mai mult spre Turcia, dar cred că sunt șanse să joace la naționala mare. Le-am zis să fie bucuroși pentru modul în care au făcut față atacurilor unei națiuni mari. Și ei și Italia, cele mai titrate echipe. Diferența s-a făcut la detalii. Cu Italia nu am ocupat un spațiu, astăzi la fel, dar nu mai aveam cu cine, pentru că jucătorul era în afara terenului. E un stadion minunat, atmosfera a fost extraordinară.”

