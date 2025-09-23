€ 5.0774
|
$ 4.3012
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:43 23 Sep 2025 | Data publicării: 13:47 23 Sep 2025

EXCLUSIV Daniel David, răspuns pentru Nicușor Dan, după ce președintele s-a declarat "total nemulțumit" de sistemul de educație

Autor: Doinița Manic
Ivan_Daniel David FOTO: CRIȘAN ANDREESCU
 

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, îi răspunde lui Nicușor Dan, după ce președintele a spus că nu este mulțumit de sistemul de educație.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a venit cu un răspuns pentru președintele Nicușor Dan, după ce acesta a declarat că nu este mulțumit de starea sistemului de educație din România.

"Președintele Nicușor Dan a spus că este nemulțumit de starea Educației. Ce îi veți răspunde la întâlnirea de peste două luni?", a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan în cadrul emisiunii DC Edu.

Daniel David: Eu am spus primul că sunt nemulțumit de starea Educației

"Cred că eu am spus primul că sunt nemulțumit de starea Educației în Raportulul QX. Nu cred că cineva în țara asta poate să fie mulțumit. Sigur, poți să fii mulțumit că ai un sistem care funcționează, care nu se blochează, care mai produce și olimpici, dar când vezi anafalbetismul funcțional care ne pune la risc ca societate... nu este în regulă.

Deci cu toții suntem de acord, să știți. Și când am fost la dezbatarea moțiunii împotriva mea ridicată de AUR, și acolo ne-am pus cu toții de acord că Educația nu merge bine", a răspuns Daniel David.

Reacția ministrului Educației vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat zilele trecute că este nemulțumit de rezultatele sistemului de educație, subliniind că problema nu ține doar de măsurile adoptate recent de Guvern, ci de ceea ce oferă școala românească la finalul ciclului de studii.

„Când am spus că sunt total nemulțumit, m-am referit la ce ajunge un copil după ce termină sistemul românesc de educație”, declarase Nicușor Dan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

educatie
romania
daniel david
ministrul educatiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Provocare uriașă pentru copiii români în școlile din diaspora: ”Au fost despărțiți, ca să nu vorbească limba română în clasă”
Publicat acum 19 minute
Polițist din Argeș, acuzat că a cerut 100.000 de euro și iPhone-uri ca să intervină într-un dosar penal
Publicat acum 36 minute
Legenda care i-a modelat cariera lui Novak Djokovic a murit
Publicat acum 41 minute
Aspen Energy Summit 2025 - Acces, Securitate, Sustenabilitate Cum se schimbă peisajul energetic global
Publicat acum 42 minute
Ce îi așteaptă pe profesori după creșterea normei didactice. Anunțul ministrului Educației: Asta e misiunea pe care o am
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close