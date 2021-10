Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, botez în SECRET. Primele imagini cu Luca Tiago, CRITICATE: Cât snobism

Ultima zi de relaxare înainte de impunerea restricțiilor a fost moment de mare bucurie și de petrecere pentru Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, care și-au botezat micuțul, pe Luca Tiago.

Așa cum au făcut și cu nunta, Dani și Gabriela au decis să țină secret și botezul, până ieri, când soția matinalului de la Neatza cu Răzvan și Dani le-a spus urmăritorilor de pe Instagram totul.

"Mergem la botez", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram, în timp ce se afla în mașină, pe drum.

"Eu nu mă dezbrac să intru în chestia aia cu apă", a glumit Dani Oțil în videoclipul soției sale de pe rețelele de socilizare.

Odată ce a început slujba la Biserică, Gabriela Prisăcariu a fost surprinsă de invitații său într-un alt videoclip în care se observă emoția pe care a avut-o. Modelul nu și-a mai putut lua ochii de la fiul ei, iar în momentul în care preotul a început să-l scufunde pe Luca Tiago în cristelniță, aceasta a venit mai aproape, pentru a fi alături de bebelușul ei.

În ceea ce privește ținutele pe care le-au purtat cei doi părinți, în timp ce Dani Oțil a ales un costum albastru cu o cămașă neagră și pantofi eeganți, fotomodelul a optat pentru ziua cea mare pentru un costum din trei piese, complet roșu, cu un decolteu foarte adânc și mici aplicații pe sacou.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinți pe 11 septembrie 2021, atunci a venit pe lume primul lor copil.

Imaginea lui Dani Oțil, criticată de fani

"Ca băieții", a scris Dani Oțil în dreptul unei fotografii cu fiul lui.

Imaginea prezentatorului a fost criticată de unii urmăritori ai săi, deranjați de faptul că nu-i arată fața bebelușului.

"Eu nu înțeleg ce îl tot ascundeți, parcă ar fi copilul regilor Spaniei și aceia ies în public după o săptămână... cât snobism!", a fost comentariul care a declanșat schimbul de replici în online.

- "Dar voi de ce va tot expuneți copiii pe rețelele de socializare ?Și când se întâmplă ceva rău cu copiii (știi tu) plângeți. Felicitări dl. Dani sa fiți sănătoși!"

- "Foarte bine face..."

- "Fiecare procedează cum consideră și nu expun fața bebelușului până la Sfântul botez. Cred că ce-l mai bine ar fi să lăsăm răutățile"

Gabriela Prisăcariu, CERTATĂ pe Internet pentru modul în și-a revenit după naștere

Gabriela Prisăcariu ere un corp de invidiat, motiv pentru care i-a fost ușor să revină la greutatea normală după ce a născut.

Adio burticaaaa!", a scris Gabriela Prisăcariu pe pagina de Instagram, alături de o fotografie.

- "Hey! Pozele astea pun multă presiune pe mamicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină"

- "Exagerezi! Doar ce ai născut și tu pozezi burtica pe care nu ai avut-o! Eu am luat 18kg la primul copil! Arăți foarte bine! Bucură-te de bebeluș!"

- "Bă, femeilor, nu vă gândiți naiba, în primul rând ce înălțime are femeia asta superbă. Apoi, poate că ea a mâncat sănătos în sarcină și probabil că pe lângă kg adăugate în sarcină nu a pus și kg de grăsimi, fast-food și alte scuze de gravide. Nu înțeleg... criticați o femeie care arată bine, in loc să o luați drept motivație..."

- "Trebuia să arăți cu 40 kg în plus, cu cearcăne și ciufulită, într-un trening de 15 lei. Așa mulțumeai mai multe persoane. Nu-s eu cine știe ce slabă după naștere, dar recunosc că îmi place statul în pat. Cu sport și mâncare sănătoasă, totul e posibil"

- " Și acum ce sa facă? Sa se închidă în casa să nu o vadă lumea? Toți trebuie sa acceptam ca suntem într-un anumit fel... Cele care simt presiune cu siguranță nu aveau un stil de viata asemănător cu al Gabrielei... Foarte, foarte mult sport și mâncare sănătoasă. Avem de învățat... Sa fim mai cumpătați."

- "Da, poate fi motivațional pentru unele femei, dar și dăunător pentru multe alte femei. De fapt și ea are burtica, nu are cum să dispară în câteva zile, dar este sub corset, corset care este recomandat de medici pentru toată lumea. Am apreciat mult poza ei, imediat după naștere când era necoafata și nemachiata cum au tot apărut vedetele în trecut. Nu e ok să apari super aranjată la o zi după ce ai născut, să pari perfectă... alte 10.000 femei o să se uite în oglinda după ce au născut și o să se tăvălesca pe jos de plâns pentru că pozele lor din materinate nu arată că ale lui X sau Y. Asta am vrut să spun cu presiunea"