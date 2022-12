Dana Budeanu, gafă mare. Mircea Badea: Eu am această boală. Mulți au râs și apoi se tăvăleau în chinuri

„Neața la toți mafioții de la coadă la pâine care întreabă dacă e cu maia și goji moji gluten. Luați franzelă, fătălăiloooor!”, a scris Dana Budeanu pe Facebook.

Mircea Badea a spus că el are intoleranță la gluten și vorbim de o boală deloc de neglijat.

„Eu am cea mai mare intoleranță la gluten. Am boala Duhring. Sunt cel mai intolerant la gluten eu și alți câțiva de la planetă. Forma de boală pe care o avem noi este o boală de nișă, nu este o boală foarte răspândită. Celiachia, intoleranţă alimentară permanentă la gluten, este răspândită, dar eu mă refer la halul în care suntem noi cei cu boala Duhring. Am văzut mulți care ziceau „hahaha, terminați cu prostiile astea cu glutenul”, iar apoi se tăvăleau în chinuri pe diferite spețe. Dana Budeanu să fie sănătoasă și să beneficieze de gluten, nu asta este problema, dar poate nu toți ăștia care mănâncă fără gluten sunt fătălăi, poate unii sunt bolnavi”, a spus Mircea Badea la Antena 3 CNN.

O persoana cu intoleranță la gluten va dezvolta simptome după ce a consumat alimente care conțin grâu, orz sau secară. Simptomele pot include: oboseală, balonare, durere abdominală, diaree, greață, constipație, un sentiment general de stare de rău. De asemenea, pot apărea următoarele simptome: anxietate, dureri de cap, confuzie, amorțeală, dureri articulare sau musculare, o erupție de piele.

Consultați un medic pentru oricare dintre simptomele de mai sus. Un diagnostic corect este important - multe afecțiuni care afectează intestinul au simptome similare. Durerea abdominală severă poate fi un simptom al unei probleme medicale grave și oricine o are ar trebui să primească imediat asistență medicală.

Alimente de evitat

Glutenii sunt proteine ​​care permit grâului și altor cereale să absoarbă apa, să se lipească împreună și să rămână vâscoase și elastice.

Grâul, orzul și secară conțin gluten, pot fi prezente în pâine, fursecuri și biscuiți, paste, produse pe baza de griș, cușcuș, bere. Glutenul poate fi inclus și în produse care nu sunt evident pe baza de cereale, cum ar fi: condimente, sosuri, supe, conserve.

Alimente ce pot fi consumate

Alimentele care nu conțin gluten includ: fructe și legume, carne de pasăre și produse din peste, leguminoase, precum fasole și linte, orez, quinoa, cartofi, unele produse din ovăz.

O persoană care dorește să evite glutenul trebuie să verifice cu atenție etichetele alimentelor. Produsele cu etichete „fără gluten” nu conțin suficient gluten pentru a declanșa simptome de boală celiaca sau intoleranță la gluten. Producătorii pot elimina glutenul din făina de grâu sau pot folosi un înlocuitor, cum ar fi făină de ovăz sau de năut.

Dermatita herpetiformă sau boala Duhring este o afecțiune a pielii, necontagioasă care se manifestă prin apariția pe piele a unor leziuni cu aspect asemănător celor produse de virusul herpetic (de aici și denumirea de dermatită herpetiformă). Leziunile sunt doar asemănătoare cu cele are herpesului; acest tip de dermatită este doar un simptom al intoleranței la gluten. Ea afectează între 15-25% dintre pacienții diagnosticați cu boala celiacă, chiar dacă aceștia nu prezintă simptome digestive.

