Dan Negru, după scandalul cu Șoșoacă și Rai Uno: Nu vă mai uitați admirativ la orice e din afară. Adeseori cei mari sunt mari doar pentru că stăm noi în genunchi

Dan Negru a avut o reacție în acest scandal.

„Scandalul avocatei Șoșoacă cu televiziunea Rai e breaking-news in Romania si RAI e privită ca televziunea profesionistă. Aiurea! RAI performează in divertisment tv, dar e părtinitoare politic de ani de zile. Trustul face jocuri politice. Divertismentul tv pe care îl promovează trustul cu formate internaționale cu bucătari, talent show-uri muzicale sau reality-uri încerca să curețe imaginea murdară politică pe care o are.

E o practică des folosită in trusturi media europene sau americane: faci divertisment tv cu show-uri scumpe pe o tv generalistă și acoperi astfel manipularea politică pe care celelate televiziuni din trust o fac. Asta face RAI!

Cele trei rețele de televiziune RAI sunt împarțite de principalele grupări politice din Italia: Rai Uno este pro-guvernamental, Rai Due este de centru-dreapta, RaiTre este de centru-stânga chiar dacă acum conducerea RAI Tre este pro Movimento 5 Stelle. E tot in joc politic. Nu va mai uitați admirativ la orice e din afară. Adeseori cei mari sunt mari doar pentru că stăm noi in genunchi”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Dumitru Silvestru Şoşoacă, soţul senatoarei Diana Şoşoacă, este urmărit penal

Dumitru Silvestru Şoşoacă, soţul senatoarei Diana Şoşoacă, este urmărit penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub control judiciar, pentru ultraj, el fiind acuzat că a lovit un poliţist.



Senatoarea Diana Şoşoacă a sunat la 112, vineri, în timpul unui interviu pe care îl acorda unei echipe străine de televiziune, în urma unui conflict apărut pe fondul întrebărilor adresate în cadrul realizării interviului.



Potrivit procurorilor, poliţiştii Secţiei 4 s-au deplasat la faţa locului, însă soţul senatoarei l-a agresat pe unul dintre agenţi.



Dumitru Şoşoacă a fost chemat luni la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, unde a fost anunţat că a fost pus sub control judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, fiind urmărit penal pentru ultraj.



"La data de 10.12.2021, în jurul orei 16, prin intermediul unui apel la 112, s-a solicitat intervenţia organelor de poliţie la un imobil din Sectorul 1. În momentul în care organele de poliţie au ajuns la imobil, inculpatul a agresat unul dintre agenţii de poliţie, respectiv l-a împins, izbindu-l de perete, i-a pus o mână în gât, după care l-a tras de uniforma de poliţie, cauzându-i suferinţe fizice", transmite Parchetul într-un comunicat de presa.



Diana Şoşoacă a fost şi ea, luni, în faţa Parchetului, împreună cu mai mulţi susţinători, aceştia din urmă având altercaţii cu jurnaliştii prezenţi la faţa locului.