Dan Negru, după plecarea de la Antena 1: Leafa mea era nemodificată. Colegii îmi spuneau că sunt luat de prost

"Colegii mei îmi spuneau că sunt luat de prost"

"Pot să-ți dezvălui un detaliu cu care mă mândresc, când vine vorba de salariu. Vreo 15 ani am avut același salariu de Revelioane. Eram lider detașat an după an, apăruse între timp conceptul de "facem revelionul cu Negru”, dar leafa mea era nemodificată. Colegii mei îmi spuneau că sunt luat de prost, dar nu mă interesa asta. Mă bucuram de performanțe.

Și încă ceva, șefii mei, de la oricare televiziune, pot confirma un fapt: negocierea financiară cu mine nu a durat niciodată mai mult de 10 minute. Nu banii au fost miza mea în televiziune. M-aș bucura să-mi intrebați șefii de la oricare TV, fie din România, fie din Moldova, ca să vă confirme că nu am negociat financiar niciodată mai mult de 10 minute. Dar am negociat pe formate TV și pe apariții uneori și 10 săptămâni. Asta e proporția: 10 minute la 10 săptămâni", a spus Dan Negru, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Moartea profesională te copleșește prima dată psihic"

"Plecarea mea din Antenă a fost una elegantă și onorabilă. Și cel mai mult mă bucur că presa nu a căutat niciun semn de scandal. Ca în orice companie, și în Antena, de-a lungul anilor au existat directori străluciți și directori mediocri. Au existat butoaie goale care au făcut doar gălăgie și genii care au iubit televiziunea. I-am întâlnit pe toți în ăștia 22 de ani și i-am respectat pe toți. Am plecat nu pentru că aș fi avut vreun conflict cu vreunul. Ci pentru că începusem să ruginesc.

Nu mai simțeam că evoluez sau că involueaz. Simțeam doar că ruginesc, că stau în același loc, nici jos, nici sus. Ca și televiziunile, și oamenii își ating limita dacă nu schimbă nimic. Moartea profesională te copleșește prima dată psihic. Îmi era bine, aveam un salariu pe care-l primeam lunar, câteva formate clasice cu care puteam să ies la pensie și aveam și respectul unei companii al cărei "membru fondator" am fost. Dar atinsesem plafonul. Kanal D e tigrul asiatic al televiziunii. Caută, inovează, câștigă sau pierde, adică pulsează. Trăiește. M-a încântat asta", a spus Dan Negru.

