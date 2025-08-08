Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava

Comuna dâmbovițeană Ulmi va beneficia de o zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava, a cărei investiții se ridică la 36 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

Astăzi am participat, alături de directorul general ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, și de primarul comunei Ulmi, Bogdan Tița, la semnarea primului contract de finanțare din Regiunea Sud Muntenia în cadrul apelului pentru investiții în infrastructura verde-albastră.

Proiectul pentru amenajarea unei zone de recreere și agrement în satul Dumbrava are o valoare de peste 36.000.000 lei, fonduri europene nerambursabile. Prin această investiție, 6 hectare vor fi transformate într-un parc modern, cu lac amenajat, loc de joacă pentru copii, zone de relaxare, piste de biciclete, iluminat inteligent și peste 1.100 de arbori din specii deosebite.

Până în prezent, județul #Dâmbovița a depus 5 din cele 10 proiecte înscrise în cadrul apelului pentru investiții în infrastructura verde-albastră în Regiunea Sud Muntenia" a precizat Corneliu Ștefan.

