Dacia pregătește o surpriză chiar înainte de Salonul Auto de la Paris / video

Știm că Grupul Renault a pregătit câteva surprize pentru Salonul Auto de la Paris care va avea loc între 17 și 23 octombrie 2022. Dacia a postat un scurt material video în care sunt afișate fragmente dintr-un vehicul misterios. Mesajul atașat clipului este „Ce este Robust și Potrivit pentru ieșirile în natură, dar și Eco & Smart?”

La finalul clipului este afișată data de 16 septembrie 2022. Ceea ce înseamnă că urmează să vedem curând ceea ni se pregătește.

Ce am putut vedea până acum în clipul postat de Dacia?

În videoclipul postat de Dacia am putut vedea un vehicul de teren care rulează pe timp de noapte. Acesta poartă noua emblemă a brandului, aceasta fiind chiar iluminată. De asemenea, am putut observa și frânturi ale interiorului, printre care și volanul. Interiorul acestei mașini este diferit de orice altceva am văzut în gama Dacia. Au fost arătate și câteva cadre din ceea ce pare a fi o pădure, dar nu se pot distinge foarte multe lucruri din acestea.

Producătorul va fi prezent la Salonul Auto de la Paris alături de celelalte branduri din Grupul Renault. Compania a prezentat în acest an o nouă identitate vizuală, care înglobează un logo complet nou. Întreaga sa gamă va fi prezentată în totalitate în cadrul salonului. Dacia va prezenta etapa finală în transformarea identității sale vizuale cu ocazia evenimentului din octombrie.

Dacia are în plan noi modele, printre care și viitorul său SUV, Bigster. Acesta ar trebui să fie lansat pe piață până în anul 2025. Dacia a declarat la evenimentul din martie că viitorul SUV va respecta în proporție de 90% ceea ce s-a putut vedea pe conceptul dezvăluit atunci, scrie promotor.

Dacia a anunţat când renunţă complet la motoarele Diesel

Producătorul auto Dacia a anunţat momentul în care va renunţa în întregime la motoarele diesel.

Deja abandonat pe modelele Sandero şi Jogger, motorul diesel încă supravieţuieşte pe Duster. Numai că producătorul auto a anunţat că are planuri să renunţe complet la acest tip de motorizare.

Combustibilul preferat al francezilor pentru mult timp, motorina a devenit acum persona non grata. Cu toate astea, modelul 1,5 dCi a reprezentat peste 50% din vânzările de Duster pentru Dacia în prima jumătate din 2022.

