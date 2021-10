Da, statul paralel EXISTĂ

Acum mai bine de 7 ani, am simţit prima dată că statul paralel există. Deşi atunci, pentru mine, era doar oraşul paralel. În Galaţi, oraşul meu natal, a nins la mijlocul lunii decembrie fix ca în filme. Troiene pe trotuare, troiene pe străzi. O săptămână a stat oraşul blocat aproape 100%, doar străzile principale fiind curăţate suficient cât să poată intra două maşini şi un autobuz pe ele. Nici vorbă de adus asfaltul la negru sau de strâns cumva zăpada de pe trotuare. În tot acest timp, primarul de la acea vreme spunea că a fost informat de directorul serviciului de salubrizare, actualmente primar, că oraşul a fost curăţat de zăpadă. Iar asta m-a făcut să cred că primarul clar vine la primărie printr-un oraş paralel, unde nu există zăpadă sau, cel puţin, nu atât de multă. Măcar s-au bucurat copiii la vremea aia!

Apoi s-a vorbit extrem de mult în România de statul paralel. În alt context, evident, legat de servicii, politică, interese. Nu le mai enumăr aici, le ştie toată lumea. Dar atunci am râs şi am zis că nu are cum să fie. Că sunt fabule, poveşti de adormit copiii şi de mutat atenţia.

Dar azi mi-am dat seama, din nou, că statul paralel chiar există. Asta după ce l-am auzit pe Florin Cîţu spunând, după aproape o săptămână de înregistrat peste 10.000 de cazuri de COVID-19 pe zi (în unele zile chiar peste 15.000 cazuri), că nu se poate ca ambulanţele să stea la cozi la intrarea în spitale, sau ca echipele mobile de testare COVID-19 să vină la apelanţi chiar şi după 5-6 zile de la solicitare. Semn că şi dumnealui a trăit, până azi, într-o Românie paralelă, unde nu există pandemie, iar singurele griji sunt legate de cine mai conduce PNL şi Guvernul României, dar şi cine cu cine face coaliţie.

"Avem o situaţie care trebuie neapărat remediată. S-a ajuns în luna septembrie ca, în unele judeţe, timpul de răspuns pentru urgenţele majore să fie de 5-8 ore, la ambulanţă. Iar pentru solicitare testare Covid sunt judeţe în care ambulanţa cu echipajul de testare solicitat vine şi cu 5 zile întârziere. Nu se poate aşa ceva. Aşa ceva este inadmisibil!", a declarat Florin Cîţu. Pentru cei care nu au văzut declaraţia.

Şi probabil există statul paralel şi pentru că la Iaşi, în situaţia epidemiologică indicată mai sus, se desfăşoară pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva. Fără teste, fără certificat verde, cu mii de oameni stând la cel mult 30 cm unul de altul. Ştiu, veţi spune că aşa s-a organizat şi Untold, în septembrie. Doar că acolo s-au mai cerut măcar nişte teste şi nişte certificate de vaccinare. Dar asta e o discuţie pentru altă dată!

Acest articol reprezintă o opinie.