Cutremurele pot fi prezise? Expert român: Chiar astăzi am făcut și eu o predicție seismică. Va avea loc un cutremur mare în Vrancea... mai devreme sau mai târziu

Matei Sumbasacu, inginer specializat în structura clădirilor cu risc seismic, a fost întrebat, la Realitatea Plus, dacă România în pericol și cum pot influența cutremurele din Turcia activitatea seismică din țara noastră.

"Da, trebuie să stăm în alertă. Nu pot fi prezise cutremurele. Nu există așa ceva. Există excroci pe internet care pretind că prezic cutremure", a explicat acesta.

Matei Sumbasacu: Chiar astăzi am făcut și eu o predicție seismică

Ieri s-a scris în presă că Frank Hoogerbeets este un cercetător care a "prezis" marele cutremur din Turcia cu 3 zile înainte. Matei Sumbasacu a comentat și acest lucru.

"Acel olandez, eu cred că nu ar trebui să ne grăbim să-i spunem savant, a spus, titlul său, chiar postarea de pe Twitter am văzut-o în dimineața cutremurului zicea așa: O să aibă loc un cutremur acolo mai devreme sau mai târziu. Chiar astăzi am făcut și eu o predicție seismică, am zis că va avea loc un cutremur mare în Vrancea mai devreme sau mai târziu", a spus Matei Sumbasacu.

"Și pe ce v-ați bazat?", l-a întrebat Nicoleta Cone.

"Pe faptul că la un moment dat va avea loc un cutremur în Vrancea pentru că Vrancea este o zonă activă seismic", a răspuns Matei Sumbasacu.

Există o ciclicitate?

"La ce interval se produc aceste seisme cu o magnitudine mai mare?", l-a întrebat jurnalista Nicoleta Cone.

"Dacă ne uităm, aș spune eu că în mod greșit, la ultimii 100-200 de ani, când avem și noi cât de cât date istorice, în sensul în care existau niște cronici care notau niște scripte că s-au dărâmat niște turle ale unor biserici și că pământul s-a cutremurat. Dacă ne uităm la aceste date din ultimii 200 de ani și dacă ne uităm dintr-o anumită perspectivă, așa pare că ar exista această ciclicitate, dar este fals și nu putem să ne bazăm pe acest lucru. De ce? Pentru că cutremurele au loc la scară geologică, vorbim de sute de milioane de ani. Ai nevoie să observi științific un loc timp de sute de mii de ani, poate milioane, ca să vezi dacă există o ciclicitate pe care te poți baza.

Noi ne uităm la o mică fracțiune din istoria seismică a acestui loc în care locuim acum - România, dar nu putem să tragem concluzii. Cutremurele în România se întâmplă de dinainte să fim noi aici, dinainte să fie dacii și romanii aici, se tot întâmplă și nu avem pur și simplu un eșantion destul de mare de observare ca să putem să spunem că am observat acest model, acest ciclu (...) Ar trebui ca oamenii de știință să avanseze, dar acest lucru durează. Eu îmi doresc să ajungem la un moment dat în ipostaza de a prezice cutremurele, dar dacă credem acest baliverne singurul lucru pe care îl realizăm este că amânăm momentul în care ne pregătim și când va veni acel cutremur, nu știm când, dar știm că va veni, ne va prinde mai puțini pregătiți", a mai declarat Matei Sumbasacu.

Cât de mare este riscul în București

Întrebat care este riscul în București având în vedere zecile de clădiri nesigure, Matei Sumbasacu a spus: "Este mult mai mare decât ne place să credem și decât am fost lăsați să credem. Românii au fost dezinformați de zeci de ani. De 30 de ani încercăm să vorbim, dar sunt încă oameni care cred că pentru că stătea nu știu ce diplomat în clădirea lor este sigură. Avem nevoie de consolidarea clădirilor și de înțelegere. Ele nu se pot consolida peste noapte, ritmul nu este mulțumitor, dar nu se poate într-un mandat de primar. E nevoie de un plan pe termen lung".

