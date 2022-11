Cutremur puternic în Tonga. S-a emis alertă de tsunami în Oceanul Pacific / foto+video

Un cutremur puternic subacvatic de mică adâncime a avut loc în apropiere de Tonga, în sudul Pacificului, determinând autoritățile să emită și apoi să ridice un aviz de tsunami.

U.S. Geological Survey spune că seismul cu magnitudinea 7,3 a avut loc la est-sud-est de Neiafu, Tonga, la o adâncime de 15 mile. Acesta a cauzat zguduituri puternice, dar U.S. Geological Surve a spus că probabilitatea de pagube grave sau victime este mică. Sistemul de avertizare de tsunami din SUA a emis și ulterior a ridicat un avertisment de tsunami.

Un vulcan submarin a erupt în Tonga în ianuarie, ucigând trei oameni, acoperind insula principală cu un strat gros de cenușă vulcanică și aruncând milioane de tone de vapori de apă în atmosferă, conform Kesq.

The evacuation continues in #Tonga, after the earthquake that occurred minutes ago.



#ALERT #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/aoJzf077aj