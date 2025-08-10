Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc duminică în vestul Turciei, a anunţat Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), în timp ce presa locală relatează că seismul a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării, transmite Reuters.

Seismul s-a produs la ora locală 19:53 în provincia Balikesir, în apropierea celui mai mare oraş al Turciei, Istanbul, dar cel puţin deocamdată nu fost furnizate informaţii despre eventuale victime sau pagube materiale.

Ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya a scris pe platforma socială X că echipele de urgenţă ale AFAD au început verificările în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate, dar că până acum nu au fost semnalate victime sau pagube în urma seismului, care a fost resimţit în vestul Turciei, inclusiv în oraşele Istanbul şi Izmir.

Potrivi AFAD, cutremurul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, iar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a înregistrat magnitudinea seismului la 6,19, la o adâncime de 10 km.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News