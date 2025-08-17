Cum și-a sărbătorit Madonna cei 67 de ani

După o scurtă oprire la Florenţa, cântăreaţa americană a călătorit sâmbătă la Siena pentru a asista la binecunoscuta Palio di Siena, o cursă medievală de cai care se desfăşoară între districtele istorice ale oraşului.



Madonna a urmărit cursa din Palatul Pannocchieschi d'Elci, o clădire de epocă cu vedere la Piazza del Campo.



Potrivit rapoartelor din mass-media, ea a continuat ulterior sărbătorirea zilei sale de naştere la un hotel de cinci stele din centrul istoric al Sienei.



Aceasta nu este prima escapadă în Italia a Madonnei cu ocazia sărbătoririi zilei sale de naştere.



Anul trecut, ea şi-a sărbătorit ziua de naştere în celebrul Pompeii, oraşul antic de lângă Napoli care a fost îngropat în timpul erupţiei Muntelui Vezuviu, în anul 79 d.Hr.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News