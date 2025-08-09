Cum se intervine în retenția urinară acută și când este necesară cistostoma. Dr. Bogdan Gabriel Pârlițeanu (SANADOR), explicații / video

Dr. Bogdan Gabriel Pârlițeanu, medic primar urologie la Spitalul Clinic SANADOR, a explicat că în cazul retenției urinare acute intervenția nu are o fereastră limită clară, dar pacientul prezintă dureri mari, suprapubiene și abdomen dur, uneori insuportabile. Potrivit medicului, vezica nu se mai evacuează, iar presiunea crește, necesitând montarea unui cateter retro-vezical. Retenția urinară cronică se manifestă prin acumularea unui volum mare de urină (glob vezical moale), cu urinare redusă, presiune abdominală, dar fără durere, fiind tratată tot prin cateterism.

„În cazul unei retenții urinare acute cum interveniți? Care e fereastra de timp în care pacientul are nevoie de o soluție chirurgicală?”, a întrebat Val Vâlcu.



„În cazul pacienților cu retenție acută de urină nu e o fereastră limită cum sunt în alte cazuri, dar automat pacientul acela are o durere importantă, are o durere suprapubiană mare cu palparea unui abdomen dur și, în unele cazuri, chiar urlă de dureri pentru că nimic nu îl calmează, niciun antiinflamator, niciun antispastic.



Vezica nu se mai evacuează, crește presiunea abdominală, el simte presiune în zona pelvină pentru că apasă și pe partea rectului și nu poate să evacueze. Și atunci, se intervine prin montarea unui cateterism retro-vezical sau, în unele cazuri, când nu se poate monta acest cateter, această sondă urinară, se montează un cateter suprapubian, numit cistostomă, care se montează direct în vezică cu scopul de a sigura un drenaj al vezicii urinare, chiar dacă este exterior. Sunt situații când acești pacienți ajung la blocajele acestea fie postoperator, după anumite intervenții, fie au fost delăsători cu afecțiunea lor în adenom de prostată neglijat și au ajuns la momente de blocaj.



Sunt și situații în care există retenția cronică de urină în care pacientul stă și face ceea ce noi numim globul moale. Adică ajunge la un volum mare de urină în vezică, el nu mai poate să urineze decât câte puțin și el nu are durere, doar simte o presiune abdominală. Atât. El spune că urinează câte puțin, des, scapă, dar are burta tare. Atunci, este clar o retenție de urină, dar este cronică, este un glob vezical moale, că nu e dureros, și tot prin cateterism se rezolvă”, a spus dr. Bogdan Gabriel Pârlițeanu la DC News și DC Medical.

