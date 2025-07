Cum se circulă, de fapt, pe ”Podul Prieteniei”. De ce stai 2 ore dinspre România spre Bulgaria, 15 minute dinspre Bulgaria spre România?

La ora 00:30, într-o zi de luni, ne-am pus în coadă la Podul Prieteniei, după ce am plătit taxa de rigoare. După ora 02:00, la vreo două ore de când am început să ne uităm spre pod, am reușit să trecem de locul unde se oprește circulația.

Dinspre România spre Bulgaria, treceam 15, maximum 20 de minute, pe ceas. Atât ne era permis ”accesul”. În sens invers, dinspre Bulgaria spre România, accesul alternativ a fost permis, în schimb, pentru peste 30 de minute. Dacă pe partea ”română”, coada formată era de kilometri, când am trecut de ”blocaj”, am constatat că pe partea ”bulgară”, abia dacă stăteau 10 mașini la coadă.

Când ne-am întors, în aceleași condiții de trafic, am traversat podul dinspre Bulgaria spre România în doar 15 minute. Și nu a fost o coincidență. Am văzut și la dus, dar și un grup cu două zile înaintea noastră a trecut în 17 minute. Astfel, dinspre Bulgaria nu stă nimeni la coadă, doar dinspre România. Pe partea ”română” era aceeași coadă, în jurul ore 21:00 ca în momentul plecării noastre.

Întrebarea care se ridică este ”de ce?”. De ce dinspre România stai pe loc 40 de minute ca să te miști 15 - 20, în condiții de trafic mai ridicat?

