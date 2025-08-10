Cum să faci gelatină bogată în colagen și magneziu

O rețetă simplă, pe bază de ingrediente naturale, promite să ofere corpului un aport generos de colagen și magneziu — două elemente esențiale pentru elasticitatea pielii și relaxarea musculară. Cu beneficii ce se reflectă atât în aspectul fizic, cât și în starea de bine generală, acest preparat ușor de integrat în dietă devine un aliat de nădejde pentru cei care vor să îmbine sănătatea cu frumusețea, zi și noapte.

Pentru a pregăti acasă această gelatină naturală, vei avea nevoie de jumătate de litru de suc natural de fructe, 6 foi de gelatină fără gust, îndulcitor după preferință și câteva fructe proaspete tăiate cubulețe. Mai întâi, este necesar să hidratezi foile de gelatină prin scufundarea în apă rece pentru câteva minute. Apoi, se încălzește la foc mic sucul fructelor alese, având grijă să nu ajungă la punctul de fierbere. Se adaugă gelatina hidratată și se amestecă până se dizolvă complet, potrivit 20minutos.es.

Cum poți obține colagen din alimentație

Anumite alimente de origine animală conțin colagen în forma sa naturală. Deși organismul nu îl absoarbe direct în această formă, el este descompus în aminoacizi, care sunt folosiți ulterior pentru a produce colagen propriu.



Supă de oase

Aceasta este considerată una dintre cele mai bogate surse naturale de colagen. Se prepară prin fierberea oaselor (de vită, pui sau pește) timp de mai multe ore, eliberând colagen, gelatină, minerale și alți compuși benefici pentru articulații, piele și tractul digestiv.



Gelatină

Gelatina este o formă parțial hidrolizată de colagen, obținută tot din țesuturi animale. Este adesea folosită în deserturi, dar poate fi adăugată și în supe, sosuri sau băuturi pentru a susține sănătatea pielii și articulațiilor.



Pielea animalelor

Pielea de pui, șoriciul de porc sau pielea de pește sunt bogate în colagen. Deși nu sunt consumate frecvent de toată lumea, acestea pot aduce un aport semnificativ dacă sunt gătite corect – de preferat prin fierbere sau la cuptor, nu prăjite.

Ce distruge colagenul în organism

Zahărul și carbohidrații rafinați

Aceștia favorizează un proces numit glicație, care face colagenul rigid și nefuncțional. Limitează consumul de dulciuri, pâine albă și produse procesate.

Expunerea excesivă la soare

Radiațiile UV afectează fibrele de colagen din piele, ducând la pierderea elasticității și apariția ridurilor. Protejează-ți pielea cu haine, pălării și cremă cu SPF.

Fumatul și alcoolul

Fumatul reduce circulația sângelui și oxigenarea pielii, iar alcoolul în exces deshidratează și favorizează inflamația. Ambele comportamente afectează negativ colagenul.

Stresul oxidativ

Este cauzat de lipsa somnului, poluare, dietă nesănătoasă și lipsa exercițiilor fizice. Pentru a preveni acest stres intern, menține un stil de viață echilibrat.

