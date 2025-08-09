Cum își găsește un român loc de muncă în Marea Britanie. Povestea lui Ionuț Blendea / video

Invitatul acestei săptămâni este Andrei Ionuț Blendea, un tânăr român care și-a transformat pasiunea pentru turism și ospitalitate într-o carieră de top în Marea Britanie. De la studiile sale la prestigioasa University of Surrey, până la actualul rol de Senior Investment Analyst în cadrul unuia dintre cele mai cunoscute lanțuri hoteliere din Europa - Premier Inn - Andrei reprezintă un exemplu de perseverență și ambiție pentru întreaga diasporă românească.

Ionuț Blendea a povestit că a ajuns în Marea Britanie în 2017 pentru a studia Management Hotelier. Deși nu avea o pasiune puternică pentru acest domeniu, a ales această facultate ca o oportunitate ușoară care să îi permită să lucreze part-time.

„Cum ai ajuns în Marea Britanie și care este povestea ta acolo?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan, redactor-șef Stiridiaspora.ro.



„Am ajuns în Marea Britanie în 2017, am venit la studii aici, la facultate. Am terminat Management Hotelier. A fost un curs de patru ani de zile care a inclus și un an de practică într-un hotel de 5 stele din Londra.



Când am venit în Marea Britanie am venit cu ideea de a rămâne aici după facultate. Facultatea a fost mai mult o portiță de intrare. Ca să fiu sincer, nu am avut eu o pasiune foarte mare pentru domeniul ospitalității, dar am văzut-o ca o oportunitate să fac o facultate cât de cât ușoară care să îmi permită să și lucrez part-time în timpul facultății și m-am gândit că studiind management hotelier aș putea să obțin joburi part-time mai ușor decât alți colegi de-ai mei.



A fost prima facultate. A fost puțin de risc asumat fiindcă eu nu mai fusesem în Marea Britanie până în momentul în care am coborât din avion și m-am îndreptat către căminul pentru studenți. Atunci a fost pentru prima oară, nu știam, era un mister pentru mine, nu știam la ce să mă aștept, cum o să fie, dar a fost fain”, a spus Ionuț Blendea.

Ce l-a atras

Ionuț Blendea a explicat că fost atras de salariul minim mai mare din Marea Britanie și de flexibilitatea muncii part-time. Acesta a constatat că astfel își putea susține mai ușor studiile comparativ cu România, unde este dificil pentru studenți să găsească joburi part-time din cauza sistemului de taxare.

„Salariul minim în Marea Britanie era foarte bun la vremea aia și am făcut niște calcule să văd dacă mi-aș permite să merg la facultate în România comparativ cu Marea Britanie și Marea Britanie ieșea mult mai bine pe partea asta fiindcă ei sunt foarte flexibili cu munca part-time. De obicei contractele part-time sunt plătite la oră, pe când în România este foarte greu să-ți găsești ceva de lucru part-time ca și student din cauza felului în care este structurat sistemul de taxare la noi, comparativ cu alte țări”, a spus Ionuț Blendea.

Cum a plătit studiile

Acesta a vorbit despre modul în care și-a finanțat studiile în Marea Britanie printr-un împrumut și a explicat că sistemul prevede rambursarea doar după terminarea facultății și doar cu 9% din venitul ce depășește un prag stabilit.

„Ți s-a asigurat și bursă sau ți-ai plătit singur facultatea?”, a întrebat Bogdan Bolojan.



„Am avut un împrumut pentru taxa de studii, care este în jur de 9000 de lire pe an. Sistemul de împrumut din Marea Britanie este în felul următor: îți iei un împrumut pentru studii și abia după ce termini facultatea îl repla­tești, dar plătești doar 9% din ce depășește un anumit prag de venit. E ca un fel de taxare progresivă”, a spus Ionuț Blendea.

Cum își găsește un român loc de muncă în Marea Britanie

Ionuț Blendea a explicat că pentru a găsi un loc de muncă în Marea Britanie trebuie să începi pregătirea încă din primul an de facultate, ideal printr-un internship de vară care să ducă la un an de practică și apoi la un job după absolvire. Lipsa experienței în timpul studiilor face dificilă angajarea imediată după facultate.

„Cum decurge recrutarea? Cum își găsește un român un loc de muncă în Marea Britanie?", a întrebat Bogdan Bolojan.



„În general, trebuie să te apuci foarte devreme, să te gândești încă din anul I de facultate ce vrei să faci în anii ulteriori. Ideal ar fi să obții un internship de o vară în perioada dintre anul I și anul II care apoi să te propulseze și să îți dea un avantaj pentru a obține un an de practică în anul III de facultate pe care apoi să-l folosești ca să obții un job după facultate.



Dacă te lași și faci doar 3 ani de facultate, fără să ai deloc experiență în câmpul muncii, o să-ți fie foarte greu să-ți găsești un job imediat după”, a spus Andrei Ionuț Blendea la emisiunea „Generația Globală”, de pe ȘtiriDiaspora și DCNews.

Video:

