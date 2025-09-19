€ 5.0719
Data actualizării: 19:14 19 Sep 2025 | Data publicării: 19:13 19 Sep 2025

EXCLUSIV Cum îl scăpa bunica de răceală pe medicul Astărăstoae în două zile

Autor: Roxana Neagu
medic astarastoae Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae
 

Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae a povestit cum îl scăpa bunica sa de răceli, în două zile.

”Ștefan cel Mare oricând trebuia să mobilizeze oastea, el mergea întotdeauna. În ultimii ani, era dus în luptă de un car special făcut. Nu mai putea să încalece calul și de acolo conducea bătălia. Uneori, chiar cerea să ducă bătălie, noroc că cei care conduceau carul nu-l duceau. Era ca un viking fără stabilitate în picioare” a spus prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, la interviurile DCNews. Ștefan cel Mare era cunoscut ca având un temperament coleric, mânios, ceea ce-i creștea tensiunea. Jurnalistul Val Vâlcu remarcă faptul că, pentru tensiune, se practica deschiderea unei  vene sau erau folosite lipitorile. ”Sângerări, lipitori sau ventuze” a confirmat medicul Astărăstoae, în interviul acordat DCNews. 

”Ventuzele sunt și pentru răceală și pentru tensiune arterială” a spus medicul, completat de Val Vâlcu: ”Ventuzele erau folosite și-n secolul XX”. 

”Eu m-am simțit foarte bine. La răceală, bunica mea îmi punea ventuze, în două zile eram pe picioare. Nu prea-mi plăcea, dar...” a spus medicul. 

”Erau niște păhărele, era folosită o lumânare sau altă sursă de căldură, ieșea aerul și le lipeau...” a amintit Val Vâlcu. ”Da, era un băț cu vată-n capăt, îi dădea foc și, când se stingea focul, le lipea pe spate” a completat medicul Astărăstoae. 

