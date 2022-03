Cum citim și cum transmitem indexul la electricitate și gaze / VIDEO

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Ioana Krekan, manager activare și facturare Enel, a venit cu detalii despre modalitățile prin care consumatorii pot citi și transmite indexul la electricitate și gaze:

„Fiecare client are o perioadă exactă în care își poate transmite indexul, lunar, atât la energia electrică, cât și la partea de gaze naturale. În cazul clienților Enel Energie și Enel Energie Muntenia, clienții regăsesc în pagina a 3-a a facturii detaliile despre perioada și modalitatea de transmitere index. Se regăsește adresa locului de consum, codul de identificare și partea de transmitere index. Se poate identifica seria de contor, dacă este unul smart, inteligent, sau un contor normal. Apare și indexul de la care am fost facturați, dar și cel până la care am fost facturați și perioada pentru care am fost facturați.

O altă modalitate prin care clientul își poate transmite indexul, pe lângă telefon, este și aplicația MyEnel, unde, de acolo, fără să mai suni, poți transmite mult mai ușor indexul folosit în vederea facturării.“, a spus Ioana Krekan.

Cum citim indexul

„Este foarte important să știm că pe factura de energie electrică sau gaze naturale regăsim seria contorului nostru. Foarte mulți locuim la bloc și nu știm exact care este al nostru. Drept urmare, în factura de energie electrică există seria de contor, ne putem uita la aceasta și să comparăm cu ce avem în locul unde sunt instalate contoarele, dacă stăm la bloc. Dacă stăm la casă, e mai simplul, pentru că de obicei e la poartă.

În momentul în care avem confirmată seria de contor, putem citi de pe afișajul contorului ceea ce este încadrat la cadranul 1.8.0. O să vedem că pe contoarele inteligente afișajul se tot schimbă, pentru că sunt mult mai mulți indicatori care pot fi vizualizați. Pentru consumul de energie electrică, indexul, e important să ne uităm la cadranul 1.8.0. E destul de simplu să-l identificăm.

Cei care au vechile tipuri de contoare, fostele contoare cu disc, care sunt tot mai puțin și în continuare se înlocuiesc, acolo avem un singur afișaj și se poate transmite mult mai ușor.“, a precizat, la DC News, Ioana Krekan.

