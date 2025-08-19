Cum ajunge Budapesta pe harta păcii. Politico anunță că Trump vrea negocieri în Ungaria, cu Putin și Zelenski

Pacea din Ucraina ar putea fi parafată la Budapesta.

Casa Albă planifică o posibilă întâlnire trilaterală între președinții SUA, Rusiei și Ucrainei în capitala Ungariei, Budapesta, ca următor pas în negocierea încheierii războiului din Ucraina, conform unui oficial al Administrației Trump și unei persoane apropiate administrației, citați de Politico.

Serviciul Secret al SUA se pregătește pentru summitul din națiunea central-europeană condus de prim-ministrul Viktor Orbán, care a fost apropiat de președintele Donald Trump încă de la primul mandat al președintelui american, conform sursei citate.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe nu a răspuns imediat unei solicitări.

Deși Serviciul Secret explorează adesea mai multe locații, iar locul de desfășurare final s-ar putea schimba, Budapesta se impune ca o primă opțiune pentru Casa Albă, au declarat cele două persoane, sub anonimat.

Președintele rus Vladimir Putin i-ar fi spus lui Donald Trump că preferă Moscova, iar președintele francez Emmanuel Macron a insistat asupra Genevei ca loc ideal de întâlnire. Ministrul elvețian de Externe i-a promis „imunitate” lui Vladimir Putin (acuzat de crime de război, pe numele căruia există un mandat de arestare), dacă națiunea cunoscută pentru neutralitate ar fi aleasă pentru discuții de pace.

Ungaria ar fi o alegere incomodă pentru Ucraina, deoarece face trimitere la Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care SUA, Regatul Unit și Rusia au promis să susțină independența și suveranitatea Ucrainei în schimbul renunțării la armele nucleare. Atacul lui Vladimir Putin asupra Ucrainei din 2014 a dovedit că acordul este lipsit de sens, deoarece niciunul dintre semnatari nu a furnizat forțe militare pentru a contracara atacurile.

