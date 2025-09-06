Data publicării:

Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sanatate
Sursa foto: Freepik
Sursa foto: Freepik

Consumul ridicat de îndulcitori artificiali poate accelera îmbătrânirea creierului, potrivit unui studiu.

Persoanele care consumă cele mai mari cantități de îndulcitori artificiali, echivalentul unei băuturi dietetice pe zi, au înregistrat o scădere semnificativă a capacității de a memora și de a-și reaminti cuvinte, potrivit unui studiu publicat în jurnalul medical al Academiei Americane de Neurologie și citat de CNN.

Accelerează îmbătrânirea creierului cu 1,6 ani

Persoanele care au consumat cele mai mari cantități de îndulcitori artificiali au experimentat un declin cognitiv global cu 62% mai rapid decât cei cu cel mai redus consum, echivalentul a aproximativ 1,6 ani de îmbătrânire a creierului. În cazul celor cu un consum mediu, de aproximativ 66 mg/zi, declinul a fost cu 35% mai accentuat, adică în jur de 1,3 ani, comparativ cu persoanele care consumau doar 20 mg/zi.

Grupa cu cel mai mare consum ingera, în medie, 191 mg/zi (aproximativ o linguriță), în timp ce o cutie de băutură dietetică conține 200-300 mg de aspartam, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Studiul a inclus aproape 13.000 de brazilieni cu vârste între 35 și 75 de ani, analizați timp de opt ani, cu teste cognitive repetate. S-au evaluat memoria de lucru (capacitatea de a reține informații pentru sarcini complexe), fluența verbală (producerea rapidă a cuvintelor), viteza de procesare și reamintirea cuvintelor. Persoanele cu diabet au avut un declin cognitiv și mai pronunțat, probabil din cauza vulnerabilității mai mari a creierului și a expunerii crescute la îndulcitori.

Tinerii, mai expuși efectelor

Declinul cognitiv s-a manifestat mai pronunțat la persoanele sub 60 de ani, ceea ce sugerează că obiceiurile alimentare din perioada de mijloc a vieții pot influența pe termen lung sănătatea creierului.

Îndulcitorii incluși în studiu au fost: aspartam, zaharină, acesulfam-K, eritritol, xilitol, sorbitol și tagatoză, dintre care doar tagatoza nu a fost asociată cu declin cognitiv. Eritritolul și xilitolul, alcooluri de zahăr folosite pentru a tempera dulceața altor îndulcitori, pot crește riscul formării cheagurilor de sânge, ceea ce poate conduce la infarct sau accident vascular cerebral.

Specialiștii atrag atenția că, deși îndulcitorii non-nutritivi sunt considerați siguri de FDA (Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite) și OMS, studiile recente sugerează că efectele lor pe termen lung asupra creierului și sistemului cardiovascular merită o atenție sporită. Constatările sugerează că neurologii și profesioniștii în sănătate ar putea reconsidera recomandările dietetice, în special pentru pacienții cu diabet, sindrom metabolic sau factori de risc cerebrovascular.

Citește și: Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită. Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
06 sep 2025, 14:14
Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu
06 sep 2025, 12:18
Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA
05 sep 2025, 23:41
Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi
05 sep 2025, 11:00
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump
03 sep 2025, 16:45
ParintiSiPitici.ro
Mesajul care a bulversat mii de părinți înainte de începerea școlii: „Am primit de la doamna învățătoare...”
05 sep 2025, 23:05
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Unu din trei turiști consultați pe Litoral are sindrom metabolic
18 aug 2025, 10:20
Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși
17 aug 2025, 22:12
Secretul comunităților tradiționale în lupta cu alergiile. Cum reușesc să le țină la distanță
17 aug 2025, 14:25
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
15 aug 2025, 17:39
Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci
15 aug 2025, 15:12
Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate
15 aug 2025, 14:17
Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate
14 aug 2025, 15:05
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
14 aug 2025, 16:03
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă
13 aug 2025, 14:35
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Semnele durerii abdominale care impun vizita urgentă la medic. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), atenționare privind mâncarea
12 aug 2025, 23:39
Când durerea de stomac poate fi semnul unei boli grave. Explicațiile gastroenterologului Oana Dolofan (SANADOR)
12 aug 2025, 17:54
Misterul infecției cu bacteria Clostridium, de natură intraspitalicească. Dr. Marinescu arată cum se transmite și cum se activează. ”Sunt unele persoane care nu pot să scape”
12 aug 2025, 14:30
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
11 aug 2025, 23:43
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
11 aug 2025, 10:29
De ce antibioticele nu sunt soluția pentru tratarea acneei. Dar anticoncepționalele funcționează? Ce spun specialiștii
10 aug 2025, 18:01
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
09 aug 2025, 22:09
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
09 aug 2025, 20:33
Ministerul Sănătății, anunț despre vaccinarea anti-HPV. S-a aprobat extinderea programului
08 aug 2025, 12:51
Nașterea, un scut natural împotriva cancerului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor norvegieni
07 aug 2025, 21:48
Totul despre ulcior sau orjelet. Dr. Monica Pop, la Academia de Sănătate
07 aug 2025, 16:34
Pacienții care nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere și vor putea merge direct la specialist. Anunțul Ministerului Sănătății
06 aug 2025, 22:02
Superfructul românesc care are puteri vindecătoare: Beneficiile coarnelor de pădure
06 aug 2025, 17:41
Cele mai noi știri
acum 16 minute
Părinţii nu ştiu dacă îşi duc copiii la şcoală luni, 8 septembrie. Bogdan Chirieac: Educația e cenușăreasa societății românești. Dar am un amendament
acum 21 de minute
Proiectul reactoarelor de la Doicești s-a blocat. Nuclearelectrica a respins acordul
acum 26 de minute
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
acum 45 de minute
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
acum 1 ora 21 minute
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
acum 1 ora 32 minute
Agricultorii vor avea dificultăţi la recoltare. Seceta pedologică le pune beţe în roate
acum 1 ora 45 minute
Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"
acum 1 ora 49 minute
Se reia circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la planșeul Unirii continuă
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel