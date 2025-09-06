Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu

Persoanele care consumă cele mai mari cantități de îndulcitori artificiali, echivalentul unei băuturi dietetice pe zi, au înregistrat o scădere semnificativă a capacității de a memora și de a-și reaminti cuvinte, potrivit unui studiu publicat în jurnalul medical al Academiei Americane de Neurologie și citat de CNN.

Accelerează îmbătrânirea creierului cu 1,6 ani

Persoanele care au consumat cele mai mari cantități de îndulcitori artificiali au experimentat un declin cognitiv global cu 62% mai rapid decât cei cu cel mai redus consum, echivalentul a aproximativ 1,6 ani de îmbătrânire a creierului. În cazul celor cu un consum mediu, de aproximativ 66 mg/zi, declinul a fost cu 35% mai accentuat, adică în jur de 1,3 ani, comparativ cu persoanele care consumau doar 20 mg/zi.

Grupa cu cel mai mare consum ingera, în medie, 191 mg/zi (aproximativ o linguriță), în timp ce o cutie de băutură dietetică conține 200-300 mg de aspartam, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Studiul a inclus aproape 13.000 de brazilieni cu vârste între 35 și 75 de ani, analizați timp de opt ani, cu teste cognitive repetate. S-au evaluat memoria de lucru (capacitatea de a reține informații pentru sarcini complexe), fluența verbală (producerea rapidă a cuvintelor), viteza de procesare și reamintirea cuvintelor. Persoanele cu diabet au avut un declin cognitiv și mai pronunțat, probabil din cauza vulnerabilității mai mari a creierului și a expunerii crescute la îndulcitori.

Tinerii, mai expuși efectelor

Declinul cognitiv s-a manifestat mai pronunțat la persoanele sub 60 de ani, ceea ce sugerează că obiceiurile alimentare din perioada de mijloc a vieții pot influența pe termen lung sănătatea creierului.

Îndulcitorii incluși în studiu au fost: aspartam, zaharină, acesulfam-K, eritritol, xilitol, sorbitol și tagatoză, dintre care doar tagatoza nu a fost asociată cu declin cognitiv. Eritritolul și xilitolul, alcooluri de zahăr folosite pentru a tempera dulceața altor îndulcitori, pot crește riscul formării cheagurilor de sânge, ceea ce poate conduce la infarct sau accident vascular cerebral.

Specialiștii atrag atenția că, deși îndulcitorii non-nutritivi sunt considerați siguri de FDA (Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite) și OMS, studiile recente sugerează că efectele lor pe termen lung asupra creierului și sistemului cardiovascular merită o atenție sporită. Constatările sugerează că neurologii și profesioniștii în sănătate ar putea reconsidera recomandările dietetice, în special pentru pacienții cu diabet, sindrom metabolic sau factori de risc cerebrovascular.

