Cum a reușit un bărbat din București să păcălească o femeie cu 85.000 de euro. Percheziții în Sectorul 1

Un bărbat este cercetat pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, după ce a determinat o femeie să-i dea 85.000 de euro.



"La data de 14 martie, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale - Sector 1 au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, în Capitală, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată", informează un comunicat al DGPMB.



Din cercetările efectuate, a reieşit faptul că, în perioada 2020-2021, prin prezentarea unor pretexte nereale, un bărbat ar fi determinat o femeie să îi remită 85.000 de euro, menţinând-o în eroare prin prezentarea de contracte sau facturi fictive.



În urma percheziţiei, au fost ridicate mai multe documente şi obiecte cu valoare probatorie, telefoane mobile şi medii de stocare.



"Persoana vizată a fost condusă la audieri, faţă de aceasta fiind dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată magistraţilor cu propunere legală", arată sursa citată.



Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, scrie Agerpres.

Marţi, DGPMB a anunţat că cercetează un bărbat care a vândut materiale de construcţii fictive pe internet

Un bărbat este cercetat pentru înşelăciune şi cesiune fictivă, după ce ar fi vândut online materiale de construcţii pe care nu le-ar fi livrat, creând un prejudiciu de 85.000 de lei.



"În anul 2022, un bărbat ar fi coordonat o societate comercială, ce are ca obiect de activitate vânzarea şi promovarea în mediul online de materiale de construcţii, prin intermediul unui site. Din cercetări, s-a stabilit că bănuitul ar fi indus în eroare mai multe persoane, cărora le-ar fi vândut aceste bunuri, ce erau achitate în avans prin ordine de plată, fără ca acestea să fie livrate, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 85.000 de lei", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB.



Poliţiştii Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 pun în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în Capitală, la sediul unei societăţi comerciale, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi cesiune fictivă.



Potrivit sursei citate, opt persoane vor fi conduse la audieri.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi cesiune fictivă, respectiv complicitate la comiterea acestora.

