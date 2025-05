„Cultura inculturii”: Cum ne distruge internetul gândirea critică și sănătatea mintală. Avertisment despre pericolele consumului de pseudoștiință

DC News: Cum evaluați impactul pe care îl au cursurile și podcasturile pe teme “psihologice”, dar fără bază științifică, asupra sănătății mintale a publicului larg, în special în contextul în care multe dintre ele promit “vindecări rapide” sau “secrete ascunse” despre minte?

Dr. Cozmin Mihai: Internetul a devenit o plajă imensă de informații utile, dar și mai puțin benefice. În România, plaja aceasta de informații a devenit asemenea unui cuib de cormorani care distrug peisajul prin pofta nestăvilită de a asimila tot și prin aciditatea emisă. Multe persoane fără studii transformate de fani în adevărate personaje își dau cu părerea despre orice subiect, fără a avea măcar pregătirea de a oferi sfaturi corecte și comentarii relevante. Specialiști în vieți anterioare, viața de apoi, rai și regresie în viața de dincolo de vieți sunt doar câteva teme care pe specialiștii în sănătate mintală îi lasă fără cuvinte. Parcă este un maraton al celor mai noi și șocante subiecte care să îi atragă pe cei aflați în căutare de rezolvări rapide. De la o sete imensă de like-uri, la sume importante câștigate din canalele de socializare, probabil ați observat cum unii influenceri sunt capabili să vorbească despre orice doar de dragul vizualizărilor. Regula de a interveni în spațiul public doar când ai ceva de spus a apus demult. Este o întrecere continuă a subiectelor de tot felul, doar de dragul menținerii unui public și de a face o baie de infuzie dopaminică cu like-uri și emoticoane de apreciere.

Au apărut parcă prin ,,multiplicare virtuală” vindecători în cele mai ciudate domenii. Știți de ce? Pentru că publicul din mediul online vrea totul pe repede înainte așa cum vor dependenții de jocuri de noroc câștiguri ușoare. Superficialitatea aceasta și nișarea creierului doar pe informații lejere îi face pe oameni mai vulnerabili la toate capcanele ,,vindecătoare”.

Când nu îți dezvolți intelectul pe măsura capacităților cognitive, riști să cazi în plasa ,,cunoscătorilor și vindecătorilor” fără a putea discerne cu acuratețe între profesionalism și înșelătorie.

DC News: Ați întâlnit în practica dvs. pacienți care au fost influențați negativ de informații eronate găsite pe internet sau în cursuri organizate de persoane fără autoritate profesională? Dacă da, cum ați gestionat situația?

Dr. Cozmin Mihai: Fiecare dintre noi ne confruntăm cu astfel de situații în care întâlnim diverse persoane neavizate susținând cu interes puncte de vedere pe subiecte diverse. Utilizatorii internetului sunt bulversați pentru că nu există nicio autoritate care să reglementeze diplomele de studiu cu subiectele discutate. De la influenceri fără bacalaureat care susțin teme psihologice, motivaționale și nutriție sănătoasă la specialiști în toate, internetul este invadat de oricine care discută despre orice.

Asta se întâmplă și pe fondul neimplicării persoanelor avizate. O bună parte dintre specialiștii în sănătate mintală își mențin bucla de confort stând în afara careului de joc și lăsând diletanții să monopolizeze ,,terenul online” cu unele dintre cele mai eronate puncte de vedere. Absența celor cu pregătire adecvată care nu fac un pas în față să își prezinte ideile face loc ,,părerologilor” care ajung să vorbească în locul acestora.

Am constatat personal că nu este întotdeauna lejer și confortabil să dezbați anumite subiecte pentru că există întotdeauna un segment de public acid care are mereu tendința să provoace și să instige la vehemență. Specialiștii au obligația morală de a interveni, de a oferi informații corecte și de a limpezi ideile publicului.

DC News: Care este linia fină între democratizarea accesului la informație și pericolul răspândirii unor idei nocive sau pur și simplu greșite pe internet?

Dr. Cozmin Mihai: ,,Libertinajul de exprimare” este deja produs, fiecare are drept de opinie și de a murdări imaginea cuiva fără a putea fi controlat în privința informațiilor expuse. Pericolul este deja extins, tinerii au parte de multe informații eronate, au acces facil la pornografie și la lideri de opinie care pot produce dezastre emoționale cum sunt formatorii în fenomenul incel, cât și în alte idei ciudate necunoscute încă de părinții copiilor conectați la mediul online.

DC News: De ce credeți că au atât de mult succes în online persoanele fără formare de specialitate care vorbesc despre sănătatea mintală? Este o problemă de comunicare din partea specialiștilor sau o nevoie de conținut “ușor digerabil”?

Dr. Cozmin Mihai: Setea de cultură a scăzut mult în ultima perioadă și publicul își dorește ,,lejeritate vizuală”, totul derulat cu o rapiditate uimitoare, de preferat un video scurt și acela titrat chiar dacă este în limba română. Publicul amator de ,,material vizual” atât de superficial ar fi bine să cunoască și riscurile la care se expune. Odată obișnuit creierul cu informații scurte, nepunându-l la activitate profundă precum lectură, scriere, cercetare, căutare în permanență de noi informații, acesta riscă să se atrofieze. S-a dovedit științific că dependența de tehnologie conduce la demență digitală. Tehnologia folosită fără un scop creativ și important riscă să te conducă înspre un risc mare de degradare a funcțiilor cognitive (memorie și concentrare).

Desigur că este mai ușor să urmărești un ,,influencer neavizat” decât să îl urmărești pe H.R. Patapievici vorbindu-ți despre problemele existențiale, în felul acesta îți modelezi creierul pentru a accepta numai informații ușoare care nu aduc niciun beneficiu creierului tău. Ce îți dorești? Un creier sănătos care să te conducă la cele mai bune decizii sau unul atrofiat de atâta incultură asimilată? Decizia îți aparține.

DC News: Există un risc ca psihologia și psihiatria să fie “diluate” de valul de pseudoștiință și spiritualitate pur comercială?

Dr. Cozmin Mihai: Informațiile corecte despre spiritualitate au un rol foarte important în dezvoltarea noastră psiho-emoțională, în controlarea emoțiilor și în înțelegerea naturii umane. Este important ca aceste informații să fie asimilate corect și, atunci când cineva se găsește într-un impas psihic, să contacteze un specialist. Sunt unul dintre medicii care acceptă să audă orice metode terapeutice folosite de către pacient și sunt conștient că nimic nu merită judecat din viața și practica acestuia. A fost la un vraci? A experimentat substanțe psihoactive în exces? Eu sunt acela menit să îl ajute, să îl sprijine, să îl reabiliteze și niciodată să îl judece.

Unii oameni renunță la ajutorul specialistului, convinși că pot să își rezolve singuri problemele după ce au ascultat un podcast sau au urmat un curs online. În unele cazuri, această decizie conduce la întârzierea diagnosticului și a tratamentului unor tulburări precum depresia majoră, anxietatea generalizată, insomnia sau tulburările de personalitate.

DC News: Ce sfat ați da unei persoane care vrea să se informeze corect în legătură cu sănătatea mintală, dar se simte copleșită de avalanșa de informații contradictorii din mediul online? Există un “ghid de igienă mentală” pentru navigarea prin informații de acest tip?

Dr. Cozmin Mihai: Informațiile sunt diverse și se asimilează din zonele sigure, de la persoanele pregătite în domeniul respectiv. Necesită maturitate pentru a discerne informația benefică. Spre exemplu, am și eu preferații mei în ceea ce privește psihologia, psihiatria și alte ramuri conexe acestora, dar nu iau toate informațiile fără un filtru personal. Se întâmplă uneori să nu fii de acord cu un lider de opinie sau cu un specialist. Important este ca acea persoană să fie coerentă, să aibă informații clare și la obiect. Luăm ce ne place fără a nega profesionalismul acesteia, deși uneori poate nu este pe placul nostru. Spun asta din experiență profesională, recunoscând că uneori am o reticență pentru ideile diferite de ale mele. Mediul online, deși imperfect, are plaje de idei pentru oricine, important este ca fiecare să discearnă corect. O importanță aparte o are și selecția de informații benefice, fără a pune o etichetă neagră pe cineva doar pentru un altfel punct de vedere. În psihiatrie asta se numește gândire dihotomică, de a vedea totul doar în alb și negru, fără nicio altă înțelegere de nuanță.

Așadar avem nevoie de surse de informații corecte și benefice de la persoane avizate, iar timpul petrecut în mediul online este indicat să îl gestionăm cu măsură. Și nu uitați de lectură, pentru că atunci „când înveţi să citeşti, devii liber pentru totdeauna” – Frederick Douglass.

