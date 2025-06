Crimă înfiorătoare în Prahova: O tânără însărcinată a fost ucisă cu toporul, sub ochii copiilor săi

O tânără însărcinată din Prahova a fost ucisă cu toporul, sub ochii copiilor săi.

O tragedie greu de imaginat a avut loc luni, în localitatea Boldești-Scăeni, județul Prahova. O tânără de 22 de ani, aflată în a doua lună de sarcină, a fost ucisă de concubinul său, un bărbat de 37 de ani. Agresorul a lovit-o cu un topor în zona capului, în plină stradă, de față cu mama victimei și cei doi copii ai acestei.

Crima s-a petrecut în satul Șipotu, unde femeia se refugiase împreună cu cei mici, fugind de violențele din relația cu partenerul. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi venit să o convingă să revină acasă, dar discuția a degenerat rapid.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum agresorul, în timp ce mergea pe stradă împreună cu tânăra, copiii și mama acesteia, devine tot mai violent. La un moment dat, se oprește, ia un topor de la un vecin și o lovește pe femeie de mai multe ori în cap. Apoi, părăsește locul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Boldeşti-Scăeni au fost sesizaţi, la data de 16 iunie 2025, de către o femeie din localitatea Lipăneşti, cu privire la faptul că o persoană a fost lovită cu un topor în cap şi este posibil decedată”, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

Individul a fost reținut la scurt timp

La fața locului a fost trimisă de urgență o echipă de anchetă, formată din polițiști și criminaliști. Victima a fost găsită inconștientă, căzută la pământ. Din păcate, echipajul SMURD nu a mai putut face nimic pentru a o salva și a declarat decesul. Surse judiciare citate de Agerpres au confirmat că principalul suspect este concubinul femeii.

„Deşi bănuitul ar fi plecat de la faţa locului după comiterea faptei, poliţiştii, împreună cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova şi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Matei Basarab Ploieşti au reuşit identificarea şi depistarea acestuia, la scurt timp, ca fiind un bărbat de 37 de ani, din oraşul Boldeşti-Scăeni, care se află, la acest moment, în custodia Poliţiei”, a mai precizat IJP Prahova.

Mama femeii ucise: Ei se certau mereu

Anchetatorii au stabilit că cei doi aveau un copil împreună și locuiau în Boldești-Scăeni. Femeia decisese să se întoarcă în casa părintească după ce fusese agresată în repetate rânduri. Mama victimei a povestit că cei doi se certau foarte des.

"Ei s-au certat mereu. A plecat, s-au despărțit. Ea are doi copilași, dar nu vreau să îmi ia copila că eu i-am crescut de mici. Fata are doi ani și băiatul are 6 ani. Ei se certau mereu și se despărțeau", a declarat mama femeii ucise pentru Antena 3 CNN.

"Ne așteptam, chiar spuneam mereu că femeia aia va muri din mâinile omului ăluia. I-am spus: băi, fată, lasă-l că te va omorî într-o zi", a declarat o vecină.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Investigația este coordonată de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale.

Precizăm că această nouă crimă terifiantă vine la doar două săptămâni, după ce o altă tânără însărcinată, Teodora Marcu, cunoscută publicului larg din sezonul 6 al emisiunii „Insula Iubirii”, a fost ucisă în plină stradă de fostul ei iubit.

