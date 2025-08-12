Data publicării:

Creierul îmbătrânește după 40 de ani. Iată cum îl poți păstra tânăr

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

După vârsta de 40 de ani, creierul își pierde aproximativ 5% din volum la fiecare deceniu. Totuși, cercetările arată că învățarea unui instrument muzical ar putea încetini sau chiar inversa acest proces, menținându-ne mintea mai ageră până la vârste înaintate.

Specialiștii spun că, deși vederea slăbește, ridurile se adâncesc și durerile articulare devin mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă, pierderea funcțiilor cognitive poate fi prevenită, conform National Geographic.

Neuroplasticitatea, capacitatea creierului de a se adapta și reorganiza, joacă un rol esențial. Activitățile provocatoare din punct de vedere mental, precum învățarea unui instrument muzical, stimulează crearea de noi conexiuni neuronale și întăresc „rezerva cognitivă”, un mecanism natural de protecție împotriva efectelor îmbătrânirii.


Ce se întâmplă cu creierul după 40 de ani

Potrivit cercetătorilor, procesul de atrofie cerebrală, pierderea treptată a țesutului nervos, poate începe chiar din jurul vârstei de 30 de ani. Zone esențiale, precum cortexul prefrontal (responsabil de adaptabilitate și rezolvarea problemelor) și hipocampul (centrul memoriei și orientării spațiale), sunt printre primele afectate.

„S-ar putea să observați declinul acestor zone atunci când vă străduiți să vă amintiți detalii dintr-o conversație sau uitați unde v-ați pus cheile”, explică omul de știință cognitiv Maya Shankar.

Pe lângă pierderea neuronilor, scade și eficiența neurotransmițătorilor, substanțe chimice precum dopamina, serotonina și acetilcolina, ceea ce afectează memoria și coordonarea. Declinul afectează atât materia cenușie, cât și materia albă, esențiale pentru menținerea conexiunilor neuronale sănătoase.


Cum poate ajuta muzica creierul

Primul episod din Limitless: Live Better Now, difuzat pe Disney+, Hulu și National Geographic, ilustrează acest fenomen prin exemplul actorului australian Chris Hemsworth, 41 de ani, care a început să învețe să cânte la tobe. Pregătirea nu a fost doar pentru un spectacol surpriză în fața a 60.000 de fani ai lui Ed Sheeran, ci și pentru a demonstra cum învățarea unui instrument la maturitate poate sprijini sănătatea creierului.

„Învățarea unui nou instrument este un antrenament complet al creierului”, subliniază experții. Activitatea solicită simultan memoria, coordonarea, concentrarea și creativitatea, toate elemente care stimulează noi conexiuni neuronale și mențin materia albă în formă optimă.


Alte activități care pot stimula creierul

Specialiștii recomandă și alte provocări cognitive pentru a încetini efectele îmbătrânirii: practicarea unui sport nou, pictura, gătitul, scrisul, programarea, dansul sau învățarea unei limbi străine. Aceste activități îmbunătățesc comunicarea între emisferele cerebrale prin întărirea corpului calos, cea mai mare punte de materie albă din creier.

Neurologul Golnaz Yadollahikhales descrie această „rezervă cognitivă” drept o „schelă mentală” care ne sprijină funcțiile mentale chiar și atunci când anumite zone ale creierului încep să se deterioreze.

Deși procesul natural de îmbătrânire nu poate fi oprit, putem influența ritmul declinului cognitiv. Prin activități noi și solicitante, creierul își păstrează flexibilitatea și capacitatea de adaptare. Iar învățarea unui instrument muzical nu este doar o plăcere artistică, ci și un antrenament complex pentru sănătatea minții.

