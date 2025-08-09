Cozi la ieşirea din ţară prin Giurgiu-Ruse şi aglomerație pe drumul către mare. Recomandările Centrului Infotrafic

În dimineaţa zilei de sâmbătă, traficul rutier pe majoritatea arterelor din România se desfăşoară fără probleme semnificative, însă există zone în care valorile de circulaţie au crescut considerabil încă de la primele ore. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, la ora 07:00 nu erau înregistrate accidente care să impună restricţii pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale.

Chiar dacă, la nivel naţional, circulaţia se desfăşoară în condiţii de fluenţă, cu valori reduse de trafic pe majoritatea şoselelor de viteză, există două zone unde se resimte deja aglomeraţia. Pe DN 5, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, s-a format coloană de autovehicule pe sensul de ieşire din ţară, fenomen întâlnit frecvent în weekend-urile de vară, când tot mai mulţi turişti aleg destinaţii din sudul Europei.

O situaţie similară, dar mai puţin problematică, se înregistrează şi pe Autostrada A2 Bucureşti–Constanţa. Aici, valorile de trafic pe sensul către litoral sunt în creştere, însă, potrivit poliţiştilor rutieri, nu s-au format coloane, iar circulaţia se desfăşoară în continuare fluent.

Pe lângă aceste zone cu trafic intens, Centrul Infotrafic anunţă şi o restricţie temporară de circulaţie în judeţul Dâmboviţa. Astăzi, 9 august 2025, între orele 10:30–11:30 şi 12:30–15:00, pe DN 71, în localitatea Fieni, circulaţia rutieră va fi oprită pe tronsonul kilometric 74+800 – 74+900 metri. Măsura este necesară pentru desfăşurarea competiţiei de ciclism Bikexpert Alpine Challenge, ediţia a XII-a, un eveniment sportiv de tradiţie în zonă.

Autorităţile fac apel la şoferi să adopte o conduită preventivă şi să circule cu prudenţă, pentru a evita incidentele. În acest sens, recomandările vizează respectarea limitelor legale de viteză, evitarea depăşirilor periculoase, asigurarea înaintea oricărei manevre şi semnalizarea din timp a schimbării benzii sau a direcţiei de mers. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnaţi să evite orice activitate care le poate distrage atenţia la volan, să păstreze o atitudine calmă şi responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu conducă dacă sunt obosiţi, sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

