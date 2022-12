Coroana Sf. Edward, modificată pentru Regele Charles al III-lea. A fost purtată ultima dată de Regina Elisabeta a II-a acum 69 de ani - Foto în articol

Coroana Sf. Edward, modificată pentru Regele Charles al III-lea. A fost purtată ultima dată de Regina Elisabeta a II-a acum 69 de ani / Foto: Instagram The Royal Family

Coroana Sf. Edward va fi modificată pentru încoronarea Regelui Charles al III-lea pe 6 mai, a anunţat sâmbătă Palatul Buckingham, scrie AFP. Piesa centrală a bijuteriilor monarhiei britanice a părăsit Turnul Londrei, unde este de obicei expusă publicului, transmite Agerpres.



Deosebit de grea de purtat - mai mult de două kilograme -, deşi a fost transformată în 1911, această coroană este "cea mai importantă şi cea mai sacră dintre toate coroanele", conform descrierii ei făcute pe site-ul palatului regal.

A fost purtată ultima dată de Regina Elisabeta a II-a acum 69 de ani





Folosită doar pentru încoronări - purtată ultima dată în 1953 de Regina Elisabeta a II-a -, ea a fost făcută pentru cea a lui Charles al II-lea în 1661, pentru a înlocui coroana medievală care a fost topită de parlamentari în 1649 după execuţia lui Charles I.



Această coroană din aur masiv este încrustată cu pietre semipreţioase, în special rubine, ametiste şi safire, şi ornată cu o tocă de catifea violetă, tivită cu blană de hermină. Este expusă împreună cu bijuteriile coroanei, care văd peste un milion de vizitatori în fiecare an.



Coroana a părăsit Turnul Londrei pentru ca "lucrările de modificare" să poată începe, potrivit Palatului Buckingham, presa evocând o redimensionare.





Fără a fi o replică exactă a coroanei medievale dispărute - despre care se ştie că ar fi aparţinut Regelui Edward Confesorul (secolul al XI-lea) - are cele patru cruci, cele patru flori de crin şi două arcade.



În timpul ceremoniei, Charles al III-lea va purta, de asemenea, Coroana imperială de stat pe care monarhii o poartă în mod tradiţional când ies pe uşile Westminster Abbey.



Creată pentru încoronarea Regelui George al VI-lea - tatăl Elisabetei a II-a - în 1937, această coroană de ceremonial este folosită şi la deschiderea anului parlamentar.



Cântărind cu puţin peste un kilogram pentru o înălţime de 31,5 centimetri, această coroană impunătoare este încrustată cu 2.868 de diamante, 17 safire, 11 smaralde, 269 de perle şi patru rubine.

Încoronarea Regelui Charles al III-lea va fi mai scurtă şi mai puţin costisitoare decât cea a mamei sale





Devenit rege odată cu moartea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a la vârsta de 96 de ani, pe 8 septembrie, Charles, care a împlinit 74 de ani pe 14 noiembrie, va fi încoronat într-o ceremonie "îndreptată spre viitor", fiind înrădăcinată, în acelaşi timp, " în lunga tradiţie şi fastul monarhiei", conform Palatului Buckingham.



Potrivit presei britanice, încoronarea, marcată de o sărbătoare legală pe 8 mai, va fi mai scurtă şi mai puţin costisitoare decât cea a mamei sale. Acesta din urmă a durat mai bine de trei ore, în prezenţa a 8.251 de invitaţi.

Regele Charles încă mai călătorește cu ursulețul său de pluș din copilărie. Doar unui om i-a permis să efectueze reparații la celebra jucărie: L-a tratat ca pe propriul său copil

Christopher Andersen, autorul cărții The King: The Life of Charles III, a declarat pentru Entertainment Tonight că noul monarh al Marii Britanii, în vârstă de 73 de ani, și-a adorat atât de mult ursul de pluș încât a permis doar unei singure persoane să efectueze reparații esențiale la el - dădaca sa din copilărie, Mabel Anderson.

Autorul a adăugat că, în calitate de tânăr prinț și la vârsta adultă, Charles a tratat ursulețul „ca pe propriul său copil”. Vezi mai mult AICI.

