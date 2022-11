Regele Charles încă mai călătorește cu ursulețul său de pluș din copilărie. Doar unui om i-a permis să efectueze reparații la celebra jucărie: L-a tratat ca pe propriul său copil / foto

Noi detalii din cartea The King: The Life of Charles III scot la iveală informații interesante despre celebrul urs de pluș al Regelui Charles al III-lea.

Christopher Andersen, autorul cărții The King: The Life of Charles III, a declarat pentru Entertainment Tonight că noul monarh al Marii Britanii, în vârstă de 73 de ani, și-a adorat atât de mult ursul de pluș încât a permis doar unei singure persoane să efectueze reparații esențiale la el - dădaca sa din copilărie, Mabel Anderson.

Autorul a adăugat că, în calitate de tânăr prinț și la vârsta adultă, Charles a tratat ursulețul „ca pe propriul său copil”.

În noua biografie, cel mai bine vândut autor american a susținut că ajutorul lui Charles, Michael Fawcett, a fost însărcinat să aibă grijă de urs și să știe unde se află în orice moment.

King Charles travels with childhood teddy bear and a custom-made toilet seat, according to royal author. pic.twitter.com/h3rrMr63jV November 4, 2022

Dacă ursulețul a avut vreodată nevoie de niște reparații, numai Mabel Anderson, dădaca din copilărie a Regelui, a avut voie să se apropie de el. „Mispy”, așa cum a fost numită cu afecțiune de Rege, a fost chiar scoasă la pensie pentru a se dedica ursulețului.

Autorul Christopher Andersen a scris: „Ajunsese la patruzeci de ani și, de fiecare dată când acel ursuleț trebuia reparat, se raporta la el ca și cum ar fi un copil care a suferit o intervenție chirurgicală majoră”.

El a adăugat: „Ursul a mers peste tot cu Charles”.

Mabel Anderson, care în prezent acum are nouăzeci de ani, s-a alăturat Casei Regale când Charles avea nevoie de o asistentă medicală și a devenit unul dintre cei mai de încredere servitori ai Casei Regale, precum și un bun prieten al regretatei Regine, conform Daily Mail.

Camilla își ia rolul în serios. A avut prima audiență în calitate de Regină Consoartă

Regina Consoartă Camilla a avut prima audiență în noul ei rol. Ea s-a întâlnit cu laureatul Joseph Coelho în Sala Regency de la Palatul Buckingham, joi dimineață. Purtând clasicul mac, alături de cristalul oval al Reginei Mamă și broșa art deco cu diamante, Regina și invitatul său, Coelho, au putut fi văzuți amândoi radiind în imaginile lansate cu ocazia întâlnirii lor, scrie Sky News.

Majestatea Sa este o iubitoare a cărților și lecturii și un susținător pasionat al lecturii pentru copii. Ea și-a înființat chiar și propriul club de carte online, numit ”Sala de lectură”. Regina Camilla deține mai mult de șase patronate legate de literatură, inclusiv National Literacy Trust și Book Trust, și a prezentat prestigiosul Booker Prize în ultimii ani.

Coelho, al cărui mandat ca laureat al copiilor se desfășoară în perioada 2022-2024, i-a succedat lui Dame Cressida Cowell în rolul de prestigiu în luna iulie (citește continuarea AICI).

