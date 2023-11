Cori Grămescu, "aspect alarmant", după ce și-a făcut analizele anuale. Ce a aflat

La fel ca în fiecare an, Cori Grămescu și-a făcut un set de analize pe care toți ar trebui să le facem. În urma controlului de rutină, a descoeprit un "aspect alarmant".

"Deşi am un stil de viaţă în general echilibrat, "moştenesc" din familie o predispoziţie către boli cardiovasculare, iar diabetul zaharat tip 2 şi problemele de tiroidă n-au ocolit pe mai nimeni din familie. Îmi fac în mod uzual controalele anuale de sănătate, mai ales după ce am împlinit 30 de ani.

Iată care sunt controalele la care merg în mod uzual:

Anual, analize de sânge - aici mă interesează în mod special valorile colesterolului, trigliceridelor şi transaminazelor, ale hormonilor tiroidieni şi glicemiile - bazală şi glicată. An de an, merg să recoltez acelaşi set de analize cam în aceeaşi perioadă, ca să pot avea un baseline de comparaţie pentru evoluţia lor.

Tot anual merg la un control ecografic de abdomen, tiroidă, sâni, precum şi un control ginecologic complet (test Papanicolau, ecografie transvaginală, recoltare de analize specifice).

După 35 de ani, am mers la control cardiologic la 2 ani, acum mi s-a recomandat să refac anual acest control medical din cauza istoricului medical de familie.

"Aspectul cel mai interesant şi alarmant"

"Am avut plăcerea să am parte de un control de cardiologie extrem de atent, în care doamna doctor mi-a explicat cu atenţie ce riscuri de sănătate am datorită istoricului de familie, ce analize trebuie să fac de aici încolo şi mi-a oferit foarte multe informaţii interesante despre prevenţia în cardiologie. Aspectul cel mai interesant şi alarmant totodată mi s-a părut acela că vârsta la care adulţii încep să dezvolte probleme cardiace a scăzut sever în ultimii 20 de ani, pe fondul fumatului extensiv, al sedentarismului şi obezităţii care cresc accelerat pe acest segment de vârstă.

Care sunt analizele anuale obligatorii

Dr. Valentina Boantă, specialist medicină de familie, a spus, într-un interviu pentru dcmedical.ro, că setul obligatoriu de analize, indiferent de sex, vizează analiza sângelui, funcțiile ficatului și rinichilor, precum și screeningurile.

”Hemoleucogramă, cu formula leucocitară, ca să vedem clar nivelul hemoglobinei, hematocritul, numărul de leucocite, numărul de eritrocite, de trombocite și subpopulațiile de leucocite, și ne dă o evaluare totală a sângelui nostru.Toți vrem să fim puternici și să avem energie, partea de fier: sideremia, care înseamnă fierul plasmatic și rezerva de fier hepatică - feritina serică.

La factorii de inflamație, includem viteza de sedimentare a hematiilor (VSH), proteina c reactivă, fibrinogen - ne dau o evaluare a unei eventuale infecții/inflamații în corpul nostru.

Funcția rinichilor și dozăm: ureea, creatinina, acidul uric. Funcția ficatului: transaminazele (TGO, TGP), iar în cazul domnilor, dar nu numai, gama GT, care ne arată un consum depășit de alcool”, a mai spus medicul. Citește mai mult>>

